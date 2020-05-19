2020-05-19T22:17:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области на выплаты медикам добавят 204 млн рублей

Речь идёт о компенсациях врачам и медсестрам за работу с больными коронавирусом
Александр ЖМУЛИН
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За работу в мае медикам должны перечислить стимулирующие выплаты до 23 числа.За работу в мае медикам должны перечислить стимулирующие выплаты до 23 числа.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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200 млн рублей на стимулирующие выплаты тверским медикам, помогающим больным COVID-19, выделено из резервного фонда Правительства РФ. Ещё более 4 млн рублей выделяется из областного бюджета.

Вопрос о распределении этих средств между медучреждениями для последующих выплат был рассмотрен на заседании бюджетной комиссии региона. Его 19 мая провёл губернатор Игорь Руденя.

- Сегодня врачи – это наши герои, люди, которые рискуют здоровьем, жизнью, работают на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. Самое главное – чтобы не было никаких проволочек и бюрократических процедур по их материальной поддержке, - подчеркнул Игорь Руденя.

Основная часть стимулирующих выплат за май будет произведена до 23 числа.

За апрель все компенсации выплачены медработникам в полном объёме. Доплаты получили более 2,5 тысячи медиков из 50 организаций здравоохранения.

Всего на эти цели предусмотрено почти 317 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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