В Тверской области на коронавирус протестировано более 46 000 человек
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 19 мая, на коронавирус обследовано 46 808 человек, за сутки тесты сдали 1268 граждан.
Результаты проверяют в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови и подтверждают на уровне региона.
По оперативным данным за минувшие сутки в Тверской областиотмечено рекордное на сегодняшний день количество выздоровевших - 111 человек. Всего от коронавируса вылечились 620 человек. Под наблюдением врачей остаются 500 пациентов. Зафиксировано 19 новых случаев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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