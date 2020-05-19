2020-05-19T15:20:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области на коронавирус протестировано более 46 000 человек

За сутки обследовано 1268 граждан
Ольга ТРОФИМОВА
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За сутки тесты на коронавирус сдали 1280 гражданЗа сутки тесты на коронавирус сдали 1280 гражданФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области, по данным оперативного штаба на 19 мая, на коронавирус обследовано 46 808 человек, за сутки тесты сдали 1268 граждан.

Результаты проверяют в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови и подтверждают на уровне региона.

По оперативным данным за минувшие сутки в Тверской областиотмечено рекордное на сегодняшний день количество выздоровевших - 111 человек. Всего от коронавируса вылечились 620 человек. Под наблюдением врачей остаются 500 пациентов. Зафиксировано 19 новых случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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