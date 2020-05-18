2020-05-18T19:54:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Тверской области направят 28 млн. рублей на доплату работникам соцучреждений

Средства на выплаты работающим в особых условиях специалистам выделяются из федерального резерва
Александр ЖМУЛИН
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Размер доплат соцработникам зависит от их квалификации и того, помогали они больным коронавирусом или нет.Размер доплат соцработникам зависит от их квалификации и того, помогали они больным коронавирусом или нет.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Больше 28 млн рублей должна получить Тверская область на дополнительные выплаты в период пандемии сотрудникам стационарных соцучреждениях (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, пансионаты и т.д.).

Речь о тех, кто работает в условиях особого режима сменами по 14 дней.

Средства предоставляются из резервного фонда федерального бюджета.

Напомним, что поручение поддержать работников соцучреждений дал 11 мая президент России Владимир Путин.

Выплаты соцработникам будут рассчитываться за период с 15 апреля по 15 июля. Для врачей предусмотрена доплата в 40 тыс. рублей за работу за одну смену (14 дней), а в случае выявления в организации коронавируса – 60 тыс. рублей. Для лаборантов, медсестёр, инструкторов – 25 тыс. рублей и 35 тыс. рублей соответственно.

Для специалистов по соцработе, психологов, воспитателей, логопедов, музработников, библиотекарей - по 25 тыс. рублей и 35 тыс. рублей, если выявлен коронавирус. Младший медперсонал и сиделки получат по 15 тыс. рублей или по 20 тыс. рублей. Технический персонал - по 10 тыс. рублей или 15 тыс. рублей.

В нашем регионе в специализированных домах-интернатах по поручению губернатора Игоря Рудени введен посменный режим, а также усилены меры санитарного режима, запрещены массовые мероприятия, проведение каких-либо кружков, посещение проживающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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