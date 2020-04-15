2020-04-15T22:04:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: ограничен въезд в Конаково

Постановление подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя
Александр ЖМУЛИН
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Конаково закрыто для посторонних. Фото: ПТОКонаково закрыто для посторонних. Фото: ПТО
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В городе Конаково Тверской области вводятся дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса.

Конаково закрывается для въезда не проживающих и не работающих там лиц.

В муниципалитете расположен один из крупнейших поставщиков электроэнергии и тепла Конаковская ГРЭС.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление согласно которому с 08.00 часов 16 апреля по 30 апреля 2020 года в Конаково ограничивается въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в городе.

Ограничения не касаются граждан, въезд и выезд которых на территорию связан с исполнением ими трудовых обязательств - работа, командировка.

Подтверждением служит документ от работодателя. Также ограничение не распространяется на спецтранспорт.

Для осуществления контроля, на въездах в Конаково оборудуются КПП..

На этих пунктах будут проверять не только документы, но и измерять температуру тела.

Этим же постановлением ограничивается движение по дороге Конаково-Дулово-Высоково у железнодорожного переезда на въезде в Конаково. Исключения все те же.

ИСТОЧНИК KP.RU

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