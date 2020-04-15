Коронавирус в Тверской области: ограничен въезд в Конаково
В городе Конаково Тверской области вводятся дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса.
Конаково закрывается для въезда не проживающих и не работающих там лиц.
В муниципалитете расположен один из крупнейших поставщиков электроэнергии и тепла Конаковская ГРЭС.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление согласно которому с 08.00 часов 16 апреля по 30 апреля 2020 года в Конаково ограничивается въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в городе.
Ограничения не касаются граждан, въезд и выезд которых на территорию связан с исполнением ими трудовых обязательств - работа, командировка.
Подтверждением служит документ от работодателя. Также ограничение не распространяется на спецтранспорт.
Для осуществления контроля, на въездах в Конаково оборудуются КПП..
На этих пунктах будут проверять не только документы, но и измерять температуру тела.
Этим же постановлением ограничивается движение по дороге Конаково-Дулово-Высоково у железнодорожного переезда на въезде в Конаково. Исключения все те же.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»