Коронавирус в Тверской области: ограничен въезд на территории ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный

17 Апр 2020 2020-04-17T14:30:42+03:00

В Тверской области ограничен въезд на территории ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный Фото: ПТО

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С 14:00 часов 17 апреля по 30 апреля 2020 года ограничен въезд на территории ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный. Соответствующее постановление подписал Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Ограничительные мероприятия направлены на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Оба образования являются территориями с особым режимом: в ЗАТО Солнечный расположен филиал ФГУП "НПЦАП им. академика Н.А. Пилюгина" "Завод "Звезда", в ЗАТО Озёрный базируется 7-я гвардейская ракетная Режицкая Краснознамённая дивизия.

Въезд в ЗАТО ограничен для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) на данных территориях, за исключением тех, кто приехал по работе, а также спецтранспорта.

На въезде оборудованы КПП, где все граждане проходят обязательную бесконтактную термометрию.

Напомним, ранее в регионе особый режим проезда был введен в городах Удомля и Конаково.

ИСТОЧНИК KP.RU