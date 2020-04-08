Коронавирус в Твери, последние новости на 8 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на данную минуту

На утро 8 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 8 человек с диагнозом коронавирус. О двух последних инфицированных Роспотребнадзор сообщил в минувший понедельник. Трое из заболевших уже выздоровели, двоих выписали домой.

С 17 марта на территории Тверской области действует режим повышенной готовности. Однако, несмотря на то, что число больных COVID-19 в регионе хоть и медленно, но увеличивается, губернское руководство не спешит усиливать карантинные меры. Наоборот, Тверская область - единственная из регионов России пока не ввела жесткие карантинные меры.

В Твери и области расширен список предприятий, которые могут работать в период самоизоляции для предупреждения распространения коронавируса. Перечень утверждён на заседании регионального правительства 7 апреля. В документ включено более 200 предприятий в 12 отраслях, на которых трудятся более 65 тысяч человек.

Под запретом по большому счёту остаётся работа развлекательных учреждений, клубов, фитнес центров, бань, салонов красоты, ярмарок и пр. - без всего этого придётся обходиться до 30 апреля, то есть до конца срока, обозначенного в постановлении, подписанном губернатором Игорем Руденей.

Школьники региона продолжают обучение дистанционно, задание на дом воспитатели стали высылать и для дошкольников из старших групп в некоторых детсадах.

До 1 июня не забронировать места в гостиницах и пансионатах области, если вы только не в командировку по делам служебным.

Индекс уровня самоизоляции в Твери, разработанный сервисом Яндекс, на вечер 7 апреля 2020 уменьшился на 1,6 в сравнении с минувшем воскресеньем и составил 3,1 по пятибальной шкале.

Это означает, что большинство жителей областной столицы все же дома. Однако, на улицах Твери стало больше людей и далеко не все соблюдают меры индивидуальной защиты (маски, перчатки) предписываемые Роспотребнадзором.

Жители Тверской области и других регионов, находящиеся на территории Верхневолжья, вернувшиеся из-за рубежа, не прошедшие двухнедельной самоизоляции, обязаны звонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.