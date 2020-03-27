2020-03-27T22:35:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Двух пациентов, выздоровевших после коронавируса, выписали в Твери

На лечении находится еще один
Ирина ТАРАСОВА
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В настоящее время на лечении в регионе находится еще один пациент с диагнозом коронавирусВ настоящее время на лечении в регионе находится еще один пациент с диагнозом коронавирусФото: Александр ГЛУЗ
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27 марта в Твери выписали двух пациентов, которые выздоровели после коронавируса. Лечение 37-летний мужчина и 35-летняя женщина проходили в Калининской районной клинической больнице.

Пара вернулась из-за рубежа, и сразу после подтверждения диагноза её госпитализировали в специализированное отделение ЦРБ, где они пробыли 11 дней. После этого двукратный тест показал отрицательные анализы. По словам врачей, все это время пациенты чувствовали себя удовлетворительно.

- В настоящее время на лечении в регионе находится еще один пациент с диагнозом коронавирус. В регионе предпринимаются все необходимые меры по предупреждению распространения инфекции. Все действия координирует рабочая группа, которую возглавляет губернатор Игорь Руденя, - комментируют в пресс-службе правительства Тверской области.

Напомним, с 17 марта в регионе введён режим повышенной готовности для всех

органов и сил региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Запрещено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. На регулярной основе в общественных местах, учреждениях соцзащиты, на транспорте и на вокзалах проводится дезинфекция.

Все граждане, вернувшиеся из-за границы, должны в течение двух недель находиться дома на самоизоляции, а также сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону «горячей линии» 8-800-333-93-72. По вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса можно обращаться по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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