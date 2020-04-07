2020-04-07T18:52:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Полный список предприятий в Тверской области, которым разрешили работать в период самоизоляции с 7 по 30 апреля

Организации Тверской области, получившие разрешение работать в период самоизоляции из-за коронавируса [полный список предприятий]
Алина ПЕТРОВА
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Предприятия, которым разрешили работать с 7 по 30 апреля в Тверской области.Предприятия, которым разрешили работать с 7 по 30 апреля в Тверской области.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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В Твери и области расширен список предприятий, которые могут работать в период самоизоляции, когда многие компании п для предупреждения распространения коронавируса.

Перечень утверждён на заседании регионального правительства 7 апреля. В документе свыше двухсот компаний в двенадцати отраслях, на которых работают более 65 000 человек.

Среди крупнейших производств, вошедших в список –«Тверской вагонзавод», «Тверской экскаватор», «Хитачи Констракшн Машинери Евразия Мануфэкчерин» и другие.

Публикуем полный список предприятий (см. фото ниже, 9 файлов), которым разрешено работать в Тверской области в период самоизоляции с 7 по 30 апреля. Таких в перечне компаний областного значения 146, с численностью более 100 человек или выручкой от 1 000 000 000 рублей. И 74 предприятия важных для муниципалитетов, с количеством сотрудников до 100 человек, либо имеющих важное социально-экономическое влияние:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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