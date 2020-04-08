Число заболевших коронавирусом в Твери на 8 апреля 2020 года составило восемь человек

В Тверской области число заболевших по данным на утро 8 апреля 2020 года составило восемь человек.

О двух последних подтверждённых случаях инфицирования COVID-19 Роспотребнадзор сообщил в минувший понедельник.

Трое инфицированных уже поправились, двоих, ещё на минувшей неделе выписали домой.

Супружеская пара, это они уже излечились от COVID-19, проходили лечение на базе Калининской ЦРКБ. Третий инфицированный проходил лечение в шестой горбольнице Твери, его выпишут после курса лечения неврологического заболевания.

Остальные инфицированные COVID-19 сейчас в стационаре.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности.

Это не жёсткий карантин, наоборот, в регионе решением областного правительства от 7 апреля возобновили работу 220 предприятий. Работать им позволили лишь при соблюдении жестких санитарных требований Роспотребнадзора - наличие у сотрудников средств индивидуальной защиты, периодические дезинфекция и проветривание помещений, перевод части штата на удаленку и пр.

Смогут ли все предприятия выполнить предписания - покажет время.