Коронавирус в Тверской области, последние новости на 7 апреля 2020 года: новые случаи заражения

На утро 7 апреля в Тверской области официально зарегистрировано восемь человек с диагнозом коронавирус, трое из них уже выздоровели, двоих выписали домой. О двух последних инфицированных Роспотребнадзор сообщил вчера.

С 17 марта на территории Тверской области действует режим повышенной готовности. Однако, несмотря на то, что число больных COVID-19 в регионе хоть и медленно, но увеличивается, губернское руководство не спешит усиливать карантинные меры. В минувшую пятницу губернатор Игорь Руденя, выступая в эфире одного из телеканалов, заявил, что некоторые предприятия смогут возобновить работу. Список предприятий, вероятнее всего, будет обнародован сегодня после заседания регионального правительства.

Что касается ежедневной борьбы с распространением инфекции, то, согласно официальной статистике, в регионе проведено 4650 исследований на коронавирус.

- Образцы обязательно берутся у жителей Тверской области с признаками респираторных заболеваний, которые приехали из-за рубежа или контактировали с больными, у граждан с диагнозом «внебольничная пневмония», у жителей региона старше 65 лет, - поясняют эксперты.

Идет дезинфекция и санобработка улиц и дорог, соц и медучреждений.

Московский дачникам, нахлынувшим в пограничные со столичным районы области на длинные выходные, тверичане совсем не рады. Вдруг коронавирус привезут с собой. В соцсетях на минувшей неделе появились рассказы очевидцев о том, как московских дачников не пускали в деревни и те уезжали.

У школьников началась четвертая четверть, уроки теперь преподают дистанционно. В разных школах занятия идут по-разному, на разных сетевых платформах от «Скайпа» до «электронного журнала». Однако, в первый день занятий онлайн некоторые из профильных школьных платформ сильно сбоили, не выдержав наплыва пользователей.

В помощь пожилым людям на базе Тверского комплексного центра социального обслуживания населения создан координационный центр с «горячей линией». По телефону (4822) 78-21-64 принимаются заявки от жителей региона старшего возраста, находящихся на самоизоляции, которые нуждаются в доставке на дом продуктов и лекарств.

Все, вернувшиеся из-за границы, должны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель и сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону «горячей линии» 8-800-333-93-72 .