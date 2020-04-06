Дистанционное обучение школьников в Твери в период самоизоляции: как началось и как проходит

Пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция дома - ещё не повод погрузиться во мрак необразованности. А потому, вопреки мечтаниям некоторых школяров отсидеться на долгих каникулах, все учебные учреждения области продолжают нести им свет знаний. Только теперь - дистанционно.

Онлайн-платформ для дистанционной учёбы несколько. Например, «Электронный журнал ЭлЖур», «ЯКласс», «Zoom» или «Виртуальная школа Тверской области». Школы и педагоги сами выбирают наиболее удобные для себя.

Но в понедельник, 6 апреля, когда в интернет вышла основная волна обучающихся, некоторые порталы просто «легли».

- У нас с сыном сегодня не сразу получилось зайти на «ЭлЖур» и в «Виртуальную школу», сайты рухнули из-за наплыва пользователей, - рассказала шеф-редактор «КП»-Тверь» и мама девятиклассника, ученика одной из тверских гимназий, Татьяна Румянцева. - Такое, конечно, вполне объяснимо, и подобные шероховатости в работе онлайн-обучения возможны первое время, пока всё не устаканится. Большее неудобство вызывает расписание.

Виртуальная учёба имеет свой график, но не такой, как привычные занятия в школе. Какие-то занятия стартуют в 10 утра, другой урок - в 13:30 и так далее. Чёткой учебной смены, к которой привыкли школьники, нет.

- Настроить ребёнка на такие занятия и новый график, конечно, сложно, - говорит Татьяна Румянцева. - Сами уроки и проверка знаний тоже проходят по-разному. Есть занятия в режиме конференц-связи: учитель видит на экране всех своих учеников, задаёт вопросы, «вызывает к доске» для ответа ребят, как и на обычном уроке. Некоторые дают задания: например, написать характеристику образа какого-то литературного героя за двадцать минут и отправить написанное педагогу. Тут, конечно, появляется простор для хитрости: можно смухлевать, подсмотреть ответ в интернете. В общем, такие проверки, наверное, только на доверии.

Учителя ведут онлайны преимущественно из дома, что вполне логично, учитывая необходимость максимальной самоизоляции. Случаются и курьёзные ситуации.

- Ума не приложу, что делать с уроками физкультуры! - разводит руками Ирина, мама тверского 10-классника. - Наша школа решила организовать физкультуру также в онлайн-режиме, то есть надо выполнять назначенные педагогом упражнения на камеру здесь и сейчас. Сын сообщил, что это «отстой». Считает, что так заниматься смешно и нелепо в их-то «взрослом» возрасте.

Большинство родителей сходятся в мнении, что дети продолжать учёбу пока вообще не планировали и до последнего надеялись, что им продлят каникулы. Более того, в сети активно гуляли слухи о досрочном завершении учебного года, что, конечно, не подтвердилось.

- Продлится дистанционное обучение, по предварительной информации, до конца апреля. В конечном итоге всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации, - сообщили в Управлении образования администрации Твери.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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