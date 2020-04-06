2020-04-05T21:57:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 6 апреля 2020 года: вторые сутки в регионе не выявляют больных коронавирусом

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 6 апреля
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Новых случаев в Тверской области за минувшие сутки не выявленоНовых случаев в Тверской области за минувшие сутки не выявленоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Коронавирус в Твери, последние новости на 6 апреля 2020 года: вторые сутки в Тверской области не выявляют случаи коронавируса. Утром в воскресенье актуальная информация появилась на сайте Стопкоравирус.рф. Позже ее подтвердил Роспотребнадзор РФ.

Сайт также сообщает о том, что два человека в Тверской области исцелились от коронавируса.

Известно, что это семейная пара, прилетевшая из заграницы. Муж и жена проходили лечение в Калининской ЦРБ.

Третий пациент, о котором стало известно 3 апреля, также вылечился от коронавируса, но все еще находится в больнице с неврологическим заболеванием. Его планируют выписать на следующей неделе.

Также днем 5 апреля появилась информация, что в районной больнице - Конаковской ЦРБ - на дезинфекцию закрыли хирургическое отделение. Накануне в медучреждение доставили пациента с пневмонией и дыхательной недостаточностью. Ему сделали тест на коронавирус, результат еще не готов. На всякий случай устанавливаются лица, которые контактировали с пациентом.

Всего в Тверской области официально зарегистрировано шесть пациентов с COVID-19.

Власти региона заявили, что планируют наращивать число лабораторных исследований – тестов на коронавирус. Они проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии и Центра им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского медуниверситета.

В Тверской области нет ограничений на перемещения граждан в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия 24» и подчеркнул, что временная изоляция обязательна для граждан, заражённых коронавирусом, либо тех, кто вернулся из-за границы и обязан самоизолироваться в течение 14 дней.

О месте и датах своего пребывания и возвращения в регион они должны сообщать по телефону: 8-800-333-93-72 .

В эфире глава региона рассказал, что уже утвержден список из более 200 стратегических предприятий, которые смогут продолжать трудовую деятельность во время нерабочих дней.

Магазины строительных материалов и промышленных товаров также смогут вернуться к работе, если обеспечат безопасность сотрудников.

Окончательный список компаний будет рассмотрен во вторник, 7 апреля, на заседании правительства Тверской области.

Напомним, с 17 марта на территории Тверской области действует режим повышенной готовности.

Пенсионерам старше 65 лет советуют не выходить из дома. В помощь пожилым людям на базе Тверского комплексного центра социального обслуживания населения создан координационный центр с "горячей линией".

По телефону (4822) 78-21-64 пенсионеры могут заказать доставку на дом продуктов и лекарств. Там же пожилые люди, подверженные эмоциональным переживаниям, могут получить бесплатную психологическую помощь. Звонки принимаются по телефону: (4822) 78-21-60.

Заказы на продукты можно оставить и по телефону: 8-800-200-34-11. По этому же номеру, регистрируют добровольцев - участников акции "Мы вместе". Подробности на сайте "Мывместе2020.рф".

ИСТОЧНИК KP.RU

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