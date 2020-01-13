2020-01-13T22:24:52+03:00
Происшествия

Дом, пострадавший от взрыва газа в Твери, капитально отремонтируют

Постановление подписал глава города
Ирина ТАРАСОВА
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В подъезде проведут капитальный ремонт лифта, внутридомовой инженерной системы электроснабжения и фасадаВ подъезде проведут капитальный ремонт лифта, внутридомовой инженерной системы электроснабжения и фасадаФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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10 января глава Твери Алексей Огоньков подписал постановление о проведении капитального ремонта второго подъезда многоквартирного дома № 19 на бульваре Гусева.

Напомним, 2 января в одной из квартир подъезда произошел взрыв газа. Было эвакуировано 52 человека. Часть из них живут у родственников, а 28 человек размещены в гостинице «Юность».

В ходе работ в подъезде планируется: провести капитальный ремонт лифта и внутридомовой инженерной системы электроснабжения и фасада (в части балконных ограждений).

Среди поставленных задач главой города: в ближайшее сроки определить предельно допустимую стоимость работ по ремонту и ответственное лицо со стороны всех собственников.

До 13 января Департамент ЖКХ жилищной политики и строительства администрации города Твери должен направить Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области необходимые документы.

Контроль за исполнением постановления возложен на первого замглавы Администрации Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении работ необходимо представить до 1 июня 2020.

Ремонт будет проведен в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ, на основании регионального постановления № 429-пп «Об утверждении Порядка принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, пострадавшем в результате возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера».

ИСТОЧНИК KP.RU

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