В Лихославльском районе Тверской области смыло участок дороги
Сообщение о том, что в районе села Толмачи в Лихославльском районе Тверской области смыло участок дороги появилось в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети 5 ноября.
Фотографиями ЧП поделилась подписчица группы Ирина Горохова.
- Если кто-то собирается ехать в деревни Спировского района через Лихославль, Толмачи, дорогу на Малин Горе размыло (точнее совсем смыло) лучше в объезд через Спирово, - пишет пользователь.
Отметим, что участок дороги скорее всего смыло из-за сильных дождей, которые идут в регионе уже несколько дней.
Водителей предупреждают об опасности. Участок ничем не огорожен, никаких предупреждающих знаков о том, что дороги нет, не установлено.
В администрации Толмачевского сельского поселения в курсе ситуации, но когда дорога будет восстановлена, неизвестно.
В Лихославльском районе смыло участок дороги Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Ирина Горохова
ИСТОЧНИК KP.RU