СЕГОДНЯ 18:17 2019-11-05T18:17:11+03:00

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Сообщение о том, что в районе села Толмачи в Лихославльском районе Тверской области смыло участок дороги появилось в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети 5 ноября.

Фотографиями ЧП поделилась подписчица группы Ирина Горохова.

- Если кто-то собирается ехать в деревни Спировского района через Лихославль, Толмачи, дорогу на Малин Горе размыло (точнее совсем смыло) лучше в объезд через Спирово, - пишет пользователь.

Отметим, что участок дороги скорее всего смыло из-за сильных дождей, которые идут в регионе уже несколько дней.

Водителей предупреждают об опасности. Участок ничем не огорожен, никаких предупреждающих знаков о том, что дороги нет, не установлено.

В администрации Толмачевского сельского поселения в курсе ситуации, но когда дорога будет восстановлена, неизвестно.

В Лихославльском районе смыло участок дороги Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Ирина Горохова

ИСТОЧНИК KP.RU