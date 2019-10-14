Транспорт на улице Коминтерна в Твери вынужден проскакивать в иголочное ушко из-за несуществующего трамвая

Трамваи перестали ходить в Твери 11 месяцев назад, 14 ноября 2018 года. На возвращение трамвайного движения не рассчитывают уже даже самые отчаянные оптимисты: повсюду демонтируют контактную сеть, снимают или закатывают в асфальт рельсы.

В минувшем июле асфальт положили поверх трамвайных путей на пересечении улиц Коминтерна и Завидова (напротив автовокзала). Это объяснялось необходимостью облегчить автомобилистам проезд по улице Завидова на время ремонта Бурашевского путепровода. Его закрыли почти на год, и единственной возможностью попасть в микрорайон «Южный» остался Южный путепровод, все съезды с которого оказались сильно перегруженными.

Но, несмотря на то что на улицу Завидова автомобили теперь поворачивают шустро, пробка на правой полосе Коминтерна (по направлению от Южного моста к вокзалам) не исчезает.

Виной тому пережиток нашего славного (без иронии) трамвайного прошлого. Трамвайная линия на Коминтерна располагалась отдельно от проезжей части. Чтобы высадка-посадка пассажиров из автобусов и троллейбусов была безопасной, в районе остановки пешеходная часть мысом «залезает» на автодорогу. Таким образом, выходя из автобуса или троллейбуса, пассажиры оказывались на безопасной пешеходной зоне, а не выскакивали под колёса трамвая.

Но трамвая в городе след уж давно простыл, а выступ по-прежнему выпирает на дорогу. Когда к нему причаливает троллейбус или маршрутка, позади выстраивается вереница машин. Ситуация осложняется тем, что остановка организована прямо перед светофором. Планировавшие проехать на зелёный автомобилисты вынуждены останавливаться, чтобы дать идущему впереди автобусу высадить пассажиров. За это время включается красный. Всем приходится ждать следующего зелёного сигнала - хвост машин исчезает за поворотом на Волоколамский проспект. И это даже не в час пик.

Даже не в час пик машины выстраиваются в очередь, тянущуюся до Волоколамского проспекта.Фото: Виктория ТУШКОВА

Тех, чей ежедневный маршрут пролегает через этот участок, нам порадовать нечем. До окончания ремонта Бурашевского путепровода автомобилистам, чей путь пролегает через улицу Коминтерна, придётся ежедневно протискиваться сквозь иголочное ушко.

- В ближайшее время никаких работ по демонтажу остановочного антикармана не предполагается, - сообщили «КП»-Тверь» в городской администрации. - Такие работы предполагают капитальную реконструкцию, которая сейчас невозможна.

Конечно, в преддверии снежного сезона реконструкцию дороги начинать нельзя. Хотя дело даже не в холоде и снеге. Капитальный ремонт предполагает перекрытие Коминтерна, а это парализует движение на улице.

Остаётся лишь один вопрос. Зная, что трамвайное движение в ближайшее время в город не вернётся, неужели нельзя было постараться повысить пропускающую способность улицы Коминтерна заранее, до закрытия Бурашевского путепровода?