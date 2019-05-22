В середине лета юг Твери на год встанет в пробках

Последний раз Бурашевский путепровод, в народе известный как Крупский мост, ремонтировали восемь лет назад. Ремонт был косметическим - обновили асфальт. В этом же году начнётся капитальный ремонт моста.

Бюджет

Капремонт Бурашевского путепровода оценивается в 211,9 млн рублей. На сайте государственных закупок объявлен конкурс на проведение строительного контроля за выполнением ремонта. На это запланировано потратить порядка четырёх миллионов рублей.

Сроки ремонта

Согласно графику работ, ремонт путепровода продлится около 11 месяцев. Подготовительные работы стартуют в июле 2019 года, а окончание ремонта запланировано на май 2020-го.

К началу 2020 года подрядчик должен будет полностью разобрать мостовое полотно, заменить опорные части, пролётные строения. Следующей весной, в марте-апреле, запланирована насыпка мостовых конусов, оборудование водоотвода. В апреле-мае произведут оборудование дорожного полотна, ремонт лестничных сходов и прочие работы по обустройству.

Указанные сроки не окончательные: подрядчик может закончить ремонт и раньше, если на то будет техническая возможность. Но опыт показывает, что работы могут затянуться и на год.

Что изменится

Одна из целей, которой должен добиться капремонт путепровода, - повышение пропускной способности. Как рассказал ТИА начальник отдела капитального и текущего ремонта дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери Олег Сергеев, трамвайные пути на мосту будут демонтированы, что позволит увеличить количество полос на проезжей части с двух до четырёх.

Увеличение пропускной способности Крупского моста разгрузит Южный путепровод, который, по заверениям Олега Сергеева, тоже планируют отремонтировать.

Станет просторнее тротуар - его расширят с 80 сантиметров до полутора метров. На путепроводе появится современное освещение.

Перекрытия

Проект ремонта Бурашевского путепровода предусматривает полное перекрытие движения по всем полосам. Продлится ли оно все 11 месяцев, зависит от того, как организует работу подрядчик. Возможно, на каких-то этапах, например, во время подготовительных работ, мост будет открыт.

Но в любом случае это малая часть времени, и всем нам стоит готовиться к долгому перекрытию, глобальным пробкам и к тому, что самым скоростным транспортом в городе станет велосипед. Усугубит положение запланированный в этом году ремонт улиц, соединяющих микрорайоны «Южный» и «Первомайский». Это не позволит полноценно пользоваться возможным путём объезда через Пролетарку.

Другой объездной путь пролегает через окружную и Южный путепровод. Там также запланирован ремонт на Октябрьском проспекте, но его обещают закончить до начала работ на Крупском мосту.

А ещё нас ожидает глобальный ремонт проспекта Победы от площади Капошвара до «Чайки» и ремонт улицы Орджоникидзе.

Изменения в маршрутах общественного транспорта

По словам Олега Сергеева, новые схемы движения троллейбусов, автобусов и маршрутных такси сейчас разрабатываются администрацией Твери. Какой-то транспорт, возможно, вообще не будет заходить в «Южный» на время ремонта путепровода. Для остальных маршрутов должны придумать объездные пути. «КП»-Тверь» опубликует информацию о новых схемах движения, как только они появятся.

В общем, крепитесь, горожане!