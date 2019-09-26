Сейчас имя Михаила Круга вновь в первых строках всех новостных лент - СУ СК РФ завершил расследование дела об убийстве певца в своем доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года и назвал имена преступников. Один из них был убит менее чем через год, а второй находится на пожизненном заключении.

Между тем есть в биографии Круга события, о которых не очень хорошо известно ни его поклонниками, ни уж тем более сторонней публике.

«КП»-Тверь» восполняет этот пробел и публикует 10 малоизвестных фактов о Михаиле Круге.

1. Первое серьезное признание и приз (стеклянное яблоко) Михаил Круг получил в 1987 году на конкурсе авторской песни в Твери за песню «Про Афганистан». Он призом очень гордился. И до сих пор в доме Круга этот приз хранится на видном месте.

Тогда его и благословил председатель жюри, известный бард Евгений Клячкин, сказав: «Миша, тебе надо работать!» Кстати, свой второй альбом «Зеленый прокурор» Круг посвятил именно Клячкину.

Удивительное совпадение. Одной из центральных вещей альбома является песня «День как день». Когда она была написана, Круг узнал, что именно так начинается последнее прижизненное стихотворение Клячкина «Последняя цыганочка» (Евгений Клячкин умер, купаясь в море от остановки сердца. - Ред.).

Песня Михаила Круга "Про Афганистан" 00:00 00:00

2. Для Михаила Круга, как для любого творческого человека, было важно признание. Однако на первый в Твери концерт в 1998 году в Доме культуры «Химволокно» никто, кроме, как говорил директор ДК Владимир Филиппов, авторитетного народа, не пришел. После этого Михаил Круг стал говорить, что народ в Твери его не признает.

Факт, но на концерты Круга в его родном городе всегда ходило меньше публики, чем в других городах, и это Михаила очень расстраивало.

3. Среди поклонников Круга были и те, кто совершал отчаянные поступки. Так, в Твери в начале 2000-х в День города из воинской части сбежал солдат, чтобы попасть на концерт своего кумира. Шансонье всегда в этот праздник выступал на набережной Волги. Бегунка поймали сотрудники полиции, но, узнав причину побега, вручили ему диск с автографом певца, после чего вернули в часть.

4. Первый памятник Михаилу Кругу открыл его друг Евгений Самолетов. В автоколонне (предприятие, где работал Круг. - Ред.) он вместо деревянной скамейки, на которой они нередко отдыхали, установил железную лавочку, а над ней повесил мемориальную доску. Сейчас ни базы, ни лавочки нет в помине - снесли.

Кстати, Самолетов всегда шутил: «Я с Кругом не был знаком, а вот с Мишкой Воробьевым дружил».

5. Мало кто знает, что весной 2002 года к 65-летию образования службы Госавтоинспекции в России шансонье написал Гимн ГИБДД по их же просьбе. Чуть позже вышел и клип, который для Круга стал последним. Кстати, в нем снялся Денис Черных, ныне начальник Управления ГИБДД по Тверской области.

Он вспоминал: «Идея создания клипа принадлежала местным телевизионщикам. Они и занимались съемками. По сюжету на автодороге «Москва - Питер» сотрудники ГИБДД слушают музыку Михаила Круга в патрульном автомобиле. Однако замечают на трассе нарушение и, останавливая автомобиль, видят, что за рулем сидит ... сам Круг. Само собой, что они его узнают ... Мне тогда предложили сыграть как раз сотрудника Госавтоинспекции. Я не отказался. И тогда, и сейчас мне нравится слушать песни этого исполнителя, когда я за рулем автомобиля».

Гимн ГИБДД Михаила Круга.Неофициальный гимн ГИБДД Тверской области.

6. Несмотря на занятость (гастроли, записи, съемки), сына от первого брака Дмитрия Михаил Круг воспитывал самостоятельно.

7. Сын Круга Дмитрий Воробьев сейчас служит в полиции. Интервью давать не любит ни о себе, ни об отце. Служит хорошо, начальство его ценит. Песни отца слушает, но любимую назвать отказывается.

8. Михаил Круг никогда не сидел, а блатные выражения для песен брал из словаря выпуска 1924 года для сотрудников НКВД.

9. В Твери, несмотря на всеобщую известность, нет ни одной улицы или переулка, названных в честь певца. Власти Твери всячески препятствуют этому.

10. Памятник Михаилу Кругу, установленный в центре Твери на бульваре Радищева, числится не как памятник, а как парковая скульптура. Ее уже несколько раз пытались убрать с бульвара городские чиновники, но возмущение тверичан не позволило этому осуществиться. Кстати, у студентов появилась примета: для хорошей отметки надо потереть шляпу или перстень Круга. Возле памятника всегда лежат свежие цветы.

Памятник Михаилу КругуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

НА ЗАМЕТКУ Пять самых известных песен Михаила Круга:

«Владимирский централ» (альбом «Мадам»)

«Жиган-Лимон» (альбом «Жиган-Лимон»)

«Приходите в мой дом» (альбом «Посвящение»)

«Кольщик» (альбом «После третьей ходки»)

«Девочка-пай» (альбом «Мой Бог»)

И вне рейтинга - абсолютно известная в Твери песня «Милый мой город», которая считается неофициальным гимном Твери.