Предположения о переносе сроков ремонта Бурашевского путепровода в Твери ничем не подтверждены

Ремонт Бурашевского путепровода, более известного как Крупский мост, идёт в строгом соответствии с изначальным планом. Об этом «КП»-Тверь» узнала от подрядчика прямо на объекте.

Напомним, путепровод ремонтирует компания СК «ВИТ». Эта фирма была единственной, кто заявился на конкурс. Возможно, так произошло потому, что одним из важных требований к потенциальным подрядчикам было наличие опыта в строительстве мостовых сооружений. А у СК «ВИТ» такой опыт имеется.

Поскольку мост был сильно запущен, ремонтируют его капитально. Работы начались в минувшем июле и, согласно планам, завершатся через 11 месяцев, в конце мая 2020 года.

К началу будущего года подрядчик должен полностью разобрать мостовое полотно, заменить опорные части, пролётные строения. На март-апрель 2020-го запланированы насыпка мостовых конусов, оборудование водоотвода. В апреле-мае должны положить дорожное полотно, отремонтировать лестничные сходы и доделать все остальные работы по обустройству обновлённого путепровода.

Путепровод ремонтирует компания СК «ВИТ».Фото: Виктория ТУШКОВА

Именно так изначально были представлены планы ремонта Крупского моста. Однако на днях стали появляться тревожные сообщения, что сроки могут сдвинуться. Балки моста якобы оказались в гораздо худшем состоянии, чем предполагалось, а значит, потребуется лишнее время на их дополнительное обследование и незапланированные восстановительные работы.

Действительно, это были бы плохие для города новости. Ремонт Бурашевского путепровода существенно осложнил дорожную обстановку. С его закрытием осталась лишь одна артерия, связывающая микрорайон «Южный» с городом, - так называемый Южный путепровод. А он и сам находится не в лучшем состоянии и обладает не самой высокой пропускной способностью. С того самого дня, как Крупский путепровод закрыли для проезда, город в час пик встаёт в большие пробки. И они ещё увеличатся в период зимней и весенней распутицы, которая в городе, увы, присутствует.

Но паника по поводу продления сроков ремонта оказалась преждевременной. По крайней мере, если верить самим строителям.

- Сейчас всё идёт строго по графику. Как изначально планировалось сдать объект в мае 2020 года, так остаётся и сейчас, - рассказал «КП»-Тверь» прораб Николай Сова во время работ на путепроводе. - Идёт ремонт первого пролёта моста. На второй опоре уже сделаны дополнительные колонны, разрабатывается котлован на третьей опоре, скоро на ней начнутся работы. С двух сторон делаются переходные плиты.

По словам строителя, каких-либо сложностей и отклонений от графика пока не возникало. Что касается слухов о неподобающем состоянии мостовой балки, то сейчас об этом сказать ничего нельзя. Равно как и о том, понадобятся ли дополнительное обследование балки и неучтённые планами работы.

Прораб Николай Сова сообщил, что о состоянии балок говорить что-либо ещё рано.Фото: Виктория ТУШКОВА

- Балку мы ещё не извлекли. Визуально там немного выкрошился бетон, но сейчас ничего утверждать о состоянии балки нельзя, - пояснил Николай Сова. - Мы планируем её извлечь на следующей неделе. Тогда мы узнаем, в каком состоянии арматура и прочее. И только тогда станет понятно, потребуются ли какие-то дополнительные усилия. До этих пор говорить, что балка находится в состоянии, требующем обследования и каких-то дополнительных работ, нельзя.

Таким образом, пока известно только, что для пешеходов мост закроют уже 30 сентября. Хотя большинство людей, чей пеший маршрут пролегает через Бурашевский путепровод, уже давно, несмотря на показательно-предупредительные рейды полиции, ходят под мостом через рельсы. Думается, что этот крайне небезопасный вариант выберут и остальные пешеходы. Ведь альтернатива остаётся только одна - делать крюк длиной около 1,7 км до Южного моста.