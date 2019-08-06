2019-08-06T15:38:51+03:00
Общество

Проход под Крупским мостом в Твери закрыли, но забор тут же сломали

Привыкшие рисковать жизнью местные жители не согласны менять свои привычки
Виктория ТУШКОВА
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Люди ежедневно рискуют жизнью, выходя на рельсы под путепроводом.Люди ежедневно рискуют жизнью, выходя на рельсы под путепроводом.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Опасный проход к железнодорожным рельсам под Бурашевским путепроводом заварили. Об этой жизненной несправедливости, а именно так восприняли сей факт любители сократить там свой путь, стало известно в первых числах августа.

Необходимость заварить проход возникла после начала ремонта путепровода, который продлится до мая следующего года. Нет, не потому, что люди стали перебегать по рельсам перед поездами, а потому, что об этой стародавней проблеме стали писать.

Итак, проход заварили. Но, приехав на место 6 августа, чтобы проверить обстановку, с удивлением замечаем: движение человеческого потока через «железку» и не думало останавливаться.

Вот спокойно выходит с железнодорожных путей Октябрьской дороги солидный мужчина.

- Как вы сюда попали? Вроде заварили же проход?

- Да какой там. Как заварили, так и сломали решётку да сразу выкинули куда-то, - отвечает с улыбкой седовласый джентльмен.

Секция, преградившая путь к протоптанной дороге, долго на своём месте не продержалась. Фото: Виктория ТУШКОВА

Секция, преградившая путь к протоптанной дороге, долго на своём месте не продержалась.Фото: Виктория ТУШКОВА

Действительно, один из двух возможных проходов к рельсам гостеприимно зияет давно привычной дырой. О том, что его пытались перекрыть, свидетельствует лишь свежая копоть от сварки на столбике, недавно державшем новую секцию забора. Вскоре обнаружилась и выломанная секция, скорбно возлежащая на ближайшей стихийной мусорной свалке.

А вот второй проход, с другой стороны путепровода, на удивление, выстоял и оказался закрытым. Вероятно, потому, что для ходоков по путям эта секция забора не стала серьёзной преградой: сделав несколько шагов вверх по пологой опоре моста, перемахнуть крайнюю часть забора можно довольно легко и непринуждённо. Особенно если ты молод и бессмертен.

Забор для молодых и смелых не преграда. Фото: Виктория ТУШКОВА

Забор для молодых и смелых не преграда.Фото: Виктория ТУШКОВА

Кстати, о бессмертии. Ходить опасным путём через железнодорожные рельсы местные жители начали задолго до ремонта Бурашевского путепровода, который, к слову, на момент написания этого материала всё ещё был открыт для пешеходов. Продолжать ли ежедневно рисковать жизнью, перебегая железную дорогу, личное решение каждого. В любом случае, когда путепровод закроют полностью, а случится это со дня на день, альтернатива на ближайшие 9-10 месяцев останется одна - идти в обход через Южный мост. До него, если верить картам, около 1,7 км пути.

Ну или надеяться, что администрация Твери организует бесплатный объездной транспорт, как это обычно делается в чутких к жителям городах.

Люди продолжают ходить по рельсам, даже особо не глядя по сторонам. Фото: Виктория ТУШКОВА

Люди продолжают ходить по рельсам, даже особо не глядя по сторонам.Фото: Виктория ТУШКОВА

Металлическая решётка нашла своё пристанище на свалке. Фото: Виктория ТУШКОВА

Металлическая решётка нашла своё пристанище на свалке.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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