2019-07-04T18:21:21+03:00
Общество

За общественный транспорт в Тверской области будет отвечать единая госкомпания

В правительстве региона считают, что это позволит контролировать работу всех перевозчиков, повысить экономическую эффективность транспортных предприятий
Алина ПЕТРОВА
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В сфере транспортных перевозок власти обещают навести порядок.В сфере транспортных перевозок власти обещают навести порядок.
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На заседании регионального правительства 4 июля обсуждали – как улучшить транспортное обслуживание населения. В частности, было озвучено, что в регионе будет создан единый оператор – государственная компания - для организации новой модели управления пассажирскими перевозками. Для этого решено позаимствовать опыт столичных коллег.

- Тверская область не единственный регион, который выбрал модель пассажирских перевозок города Москвы, но уверен, тверской регион будет одним из первых, где эта модель будет внедрена. Для нас это важная задача, потому что у населения очень высокий запрос по наведению порядка в сегменте общественных перевозок. Мы возвращаем систему, которая была привычна и понятна для всех. Это, в первую очередь, регулируемые тарифы с соблюдением всех льгот, никаких коммерческих цен на маршрутах общественного транспорта не предполагается. Исходя из тарифного меню можно будет купить абонементы и проездные билеты, которые, как предполагается, смогут распространяться на проезд в общественном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, - отметил губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы представителей СМИ после заседания.

Работа по развитию новой модели пассажирских перевозок на территории региона правительство области ведет совместно с АО «Центральная ППК».

Чем займется госкомпания:

- планированием маршрутной сети и обновлением подвижного состава, отвечающего запросам населения

- подготовкой к проведению конкурентных процедур по заключению государственных контрактов с перевозчиками

- контролем за соблюдением расписания и заявленных объемов перевозок, мониторинг пассажирских потоков и другие вопросы.

Почему такой путь перспективен?

- Внедрение новой модели позволит контролировать работу всех перевозчиков, повысить экономическую эффективность предприятий городского и межмуниципального транспорта, - поясняют в региональном правительстве.

Весь новый транспорт будет лицензирован и унифицирован, разработан корпоративный стандарт.

Предполагается, что в полном объеме новая модель заработает в первом квартале 2020 года. На первом этапе новая система будет внедрена на территории областной столицы и Калининского района, потом и в других районах.

Кстати:

С внедрением новой схемы движения автобусов планируется запустить порядка 65 маршрутов. Это создаст 1000 новых рабочих мест

ИСТОЧНИК KP.RU

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