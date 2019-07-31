Игорь Руденя отчитывая чиновников: Мы не археологи, чтобы работать годами

Пятым вопросом повестки дня заседания областного правительства 30 июля значилось «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской области на 2018 - 2023 годы». О том, как его предполагают сохранять и приумножать путём внесения поправок в ранее принятое постановление двухлетней давности, докладывал Михаил Смирнов, начальник Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Пятиминутная презентация текла гладко, докладчик говорил монотонно, слайды без картинок мелькали один за другим, и, казалось, принятие и обсуждение пройдут рутинно. Но у губернатора на сей счёт были другие планы.

Игорь Руденя сначала очень спокойно начал задавать вопросы по упомянутым в презентации объектам, когда не получил ответа - голос приобрёл стальной оттенок. Он отчитал чиновников, ответственных за культурное наследие в регионе. Медленно работают товарищи - вот уж скоро август, а деньги на проведение работ на объектах только распределяются.

- Когда конкурсы будете проводить? Когда они выйдут на работу? Мы не просто не выполняем свои обязательства, а ваша организация просто систематически срывает. Повод задуматься об эффективности вашей работы. Выношу предупреждение о систематическом невыполнении поручений губернатора.

Речь шла о графике восстановления речного вокзала, Клобукова монастыря, уникальнейшего Ширкова погоста, Калязинской колокольни.

- У вас есть ровно две недели, чтобы исправить ситуацию, - был суров губернатор. - Мы не археологи, чтобы работать годами и десятилетиями. Через две недели жду конкретного плана по всем этим направлениям.

И далее губернатор пояснил, что, конечно, он понимает, что в деле археологии и охраны памятников торопиться не надо. Раскопки, анализ раскопанного ... Но тут уж прям затянули!

- У нас срок исполнения полномочий ещё несколько лет, (губернатор избран осенью 2016 года на пять лет - Ред.), нам надо успеть весь этот процесс запустить. Чтобы всё это работало, восстанавливалось. Мы являемся обладателями серьёзного культурного наследия. Это в том числе даёт возможность развивать туристический бизнес, - когда глава региона закончил речь, никто возражать не пытался.

Над огромным овальным правительственным столом повисла тишина. Чиновники взяли под козырёк и пошли в двухнедельный срок поручения губернатора выполнять.