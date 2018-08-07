В здании Речного вокзала проведут дополнительные археологические и гидрологические исследования

СЕГОДНЯ 16:19 2018-08-07T16:49:36+03:00

В правительстве региона считают, что вкладывать средства в здание можно только решив вопросы об укреплении всех аварийных участков, недопущении впредь подтопления здания

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В здании Речного вокзала в Твери ведутся работы по сохранению и восстановлению объекта культурного наследия. Идет поиск инвесторов для проведения комплексных ремонтно-реставрационных работ. В настоящее время проводится подготовка к обследованию боковых частей («крыльев») здания Речного вокзала для необходимых археологических и гидрологических исследований.

В течение 2018 года специалистами анализировалась имеющаяся научно-проектная документация, велись консультации с реставраторами, археологами, геодезистами. Определён порядок необходимых дополнительных исследований, так как восстановление здания Речного вокзала возможно только при укреплении всех аварийных участков.

7 августа губернатор Игорь Руденя после заседания правительства Тверской области заявил, что здание Речного вокзала будет восстановлено с использованием самых современных технологий.

- Мы подтверждаем наши намерения восстановить этот памятник в полном объеме. При восстановлении будут использованы самые современные технологии. Предстоящие гидрологические исследования призваны не допустить подтоплений здания – эта проблема вызвана ошибками, допущенными при проектировании и строительстве объекта в советские годы. Это позволит обеспечить системное восстановление всего комплекса здания, высокое качество ремонтно-реставрационных работ, - отметил Игорь Руденя.

Напомним, что по поручению Губернатора Игоря Рудени из резервного фонда Правительства Тверской области на первоочередные противоаварийные мероприятия на объекте было направлено порядка 2,3 млн рублей.

Вопрос о восстановлении объекта был поставлен сразу же после частичного обрушения стены здания Речного вокзала в ночь с 7 на 8 августа 2017 года. В оперативном порядке за счет средств областного бюджета с августа по октябрь 2017 года компанией «Равелин» были выполнены первоочередные противоаварийные работы в центральной части здания.