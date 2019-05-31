Знаменитая затопленная колокольня в Калязине Тверской области будет отреставрирована
О том, что знаменитая затопленная колокольня Николаевского собора в Калязине будет полностью восстановлена, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире на канале Россия-24 Тверь.
Ранее этот вопрос обсуждался во время рабочей поездки главы региона в Калязин.
Отвечая на вопросы жителей, глава региона отметил, что сам памятник уже находится в региональной собственности, но пока не решен вопрос с земельным участком под колокольней. Работы по восстановлению начнутся, как только земля перейдет в собственность Тверской области.
Проектно-сметная документация уже готова, остается объявить конкурс и выбрать подрядчика.
- Это должны делать высокопрофессиональные организации, имеющие опыт соответствующей работы. Мы планируем выполнить полный комплекс, включая освещение, подъезд, защиту от разрушений этого памятника архитектуры, - отметил Игорь Руденя.
Отметим, что колокольня Николаевского собора является одним из самых известных туристических объектов Верхневолжья.
Работы по ее восстановлению планируют начать уже в этом году. Деньги будут выделены из областного бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU