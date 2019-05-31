Знаменитая затопленная колокольня в Калязине Тверской области будет отреставрирована

СЕГОДНЯ 08:33 2019-05-31T08:33:24+03:00

Знаменитую затопленную колокольню начнут реставрировать уже в этом эту Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Работы по восстановлению памятника архитектуры начнутся в 2019 году

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О том, что знаменитая затопленная колокольня Николаевского собора в Калязине будет полностью восстановлена, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире на канале Россия-24 Тверь.

Ранее этот вопрос обсуждался во время рабочей поездки главы региона в Калязин.

Отвечая на вопросы жителей, глава региона отметил, что сам памятник уже находится в региональной собственности, но пока не решен вопрос с земельным участком под колокольней. Работы по восстановлению начнутся, как только земля перейдет в собственность Тверской области.

Проектно-сметная документация уже готова, остается объявить конкурс и выбрать подрядчика.

- Это должны делать высокопрофессиональные организации, имеющие опыт соответствующей работы. Мы планируем выполнить полный комплекс, включая освещение, подъезд, защиту от разрушений этого памятника архитектуры, - отметил Игорь Руденя.

Отметим, что колокольня Николаевского собора является одним из самых известных туристических объектов Верхневолжья.

Работы по ее восстановлению планируют начать уже в этом году. Деньги будут выделены из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU