2019-06-19T15:30:33+03:00
Звезды

Ширков погост в Тверской области перейдет к Ржевской епархии

Уникальный памятник деревянного зодчества ждет реставрации
Ольга ТРОФИМОВА
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Уникальный памятник деревянного зодчества в ШирковоУникальный памятник деревянного зодчества в ШирковоФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Объект культурного наследия федерального значения - церковь Рождества Иоанна Предтечи перейдет в пользование православного прихода церкви Рождества Иоанна Предтечи Ржевской епархии Московского Патриархата. В этом году уникальному памятнику деревянного зодчества исполняется 325 лет. Сейчас до Ширкова погоста можно доехать по дорогам регионального и межмуниципального значения. В преддверии юбилейной даты их приведут в порядок. - В дальнейшем планируется подача заявки на включение объекта в государственную программу Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" для проведения реставрационных работ, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Справка «КП»:

Церковь Рождества Иоанна Предтечи 1694 года постройки - самая высокая из подобных сооружений в мире – долгое время находилась в удручающем состоянии и была закрыта для посещений.

В 2016 году на куполе уникального четырехъярусного памятника деревянной архитектуры был установлен крест, в храме после более чем 100-летнего перерыва возобновились богослужения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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