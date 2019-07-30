Железнодорожная рулетка: Ходить через рельсы тверичане начали задолго до перекрытия Бурашевского путепровода

Бурашевский путепровод, он же Крупский мост, закрыли для проезда транспорта 22 июля. Для пешеходов одна сторона моста пока ещё открыта, но это ненадолго, скоро проход перекроют совсем.

- Осталась ещё неделя-две, может, три. Это зависит от организации, которая будет переносить кабели, - рассказал «КП»-Тверь» прораб, руководящий работой на объекте, Николай Сова. - Потом пешеходы безопасно смогут ходить только через Южный мост. А под Крупским путепроводом, через железную дорогу, и сейчас идут. Человек ищет, где лучше. До поры до времени.

Действительно, тех, кто выбирает дорогу, протоптанную через железнодорожные пути, гораздо больше, чем тех, кто идёт по открытому пока мосту. Так, в общем-то, было всегда.

Тропа через железнодорожные пути натоптанная и широкая.Фото: Виктория ТУШКОВА

- Клянусь, второй раз только через рельсы иду, с тех пор как мост закрыли, - честно глядя в глаза, говорит молодой человек в наушниках.

- Да он же открыт пока для пешеходов!

- Как открыт, да что вы? - улыбается парень и продолжает путь.

Симпатичная женщина Ольга, уверенно идущая вместе с дочкой по тропе через железнодорожные рельсы, отрицать, что это давно привычный путь, не стала.

- Да, опасно, знаем, но мы по сторонам поглядываем, - заверила Ольга. - Все ходят: и кто работает поблизости, и кто живёт. Всю жизнь, сколько помню. И никогда тут тропу эту не перегораживали. Дальше, вон там, она разветвляется на две - каждый идёт, куда ему удобно.

Запреты не работают далеко не первый год.Фото: Виктория ТУШКОВА

Ответ на вопрос, ради чего люди так рискуют своей единственной жизнью, у всех один: потому что тут близко.

- Тем более с маршрутками теперь проблемы, через мост не идут, с пересадками людям приходится ездить, задерживаются все сильно, опаздывают, времени ни на что не остаётся, - добавляет Ольга. - А тут близко и быстро.

- Значит, никак это перекрытие на вас не повлияло?

- На тех, кто пешком ходил, нет.

Ольга с дочерью сказали честно: путь через железную дорогу привычен жителям посёлка имени Крупской и удобен.Фото: Виктория ТУШКОВА

То, что ходоков через железнодорожные рельсы немало, видно невооружённым взглядом: тропа широкая, натоптанная, трава не растёт на ней годами. Вдоль импровизированной дороги устроено несколько небольших свалок - видно, некоторые несознательные граждане прихватывают с собой и выкидывают здесь мусор.

А между тем ходить под Бурашевским путепроводом действительно опасно. Во-первых, это железная дорога, тут без комментариев. Во-вторых, на пути к опасным рельсам пешеходу ещё надо постараться перебежать автомобильную дорогу близ коварного поворота, из-за которого то и дело появляются машины. И уж точно не стоит вечерами ходить под путепроводом юным беззащитным девицам. Если, конечно, они не хотят повстречать на своём пути каких-нибудь личностей с низкой социальной ответственностью, которые там определённо появляются, судя по разбросанным везде бутылкам и прочему неприятному хламу.

По пути некоторые выбрасывают мусор.Фото: Виктория ТУШКОВА

Несмотря на всё это, думается, вскоре к бывалым ходокам через железнодорожные рельсы присоединятся и те немногие, кто предпочитал идти по путепроводу. Ведь альтернатива только одна - Южный мост, до которого топать 1,7 км, а это для многих весьма существенный крюк.

Напомним, Бурашевский путепровод закрыли на капитальный ремонт. Согласно имеющимся планам, ремонт продлится до конца мая 2020 года. Всё это время путепровод будет перекрыт. На время перекрытия изменена схема движения транспорта, в том числе общественного. В центр из микрорайона «Южный» теперь можно попасть только через Южный мост или бульвар Профсоюзов.

Перебежать через такие рельсы не так то просто, но многим это кажется легче, чем выбрать обходной путь.Фото: Виктория ТУШКОВА

Опасный поворот на пути к железной дороге. Он плохо просматривается, а движение тут очень резвое.Фото: Виктория ТУШКОВА