Так будет ходить общественный транспорт в Твери на время закрытия Крупского путепровода

8 июля стартовал ремонт Бурашевского путепровода в Твери. Власти грозятся перекрыть мост на 18 месяцев.

Путепровод, более известный как Крупский мост, будет полностью закрыт в ночь с 21 на 22 июля.

Всем понятно, что на весь период ремонта выезды-въезды в «Южный» закупорят солидные пробки. Чтобы разрулить дорожную ситуацию на время перекрытия, городские власти изменили маршруты движения общественного транспорта и разработали схемы объезда. Автобусы №№ 35, 52, 55 и 208 - маршруты будут сокращены до конечной остановки «Бульвар Цанова» перед ремонтируемым мостом.

№ 12 и № 33 - движение будет перенесено на Волоколамский путепровод: с Октябрьского проспекта автобусы будут ехать через мост, затем по бульвару Цанова (в обратном направлении - по улице Фадеева), улице Орджоникидзе и далее по маршруту.

№ 27 - изменится маршрут «Мамулино - Энергоремонт»: улица Оснабрюкская - Волоколамское шоссе - Октябрьский проспект - улица Можайского - бульвар Гусева - улица Королева - улица Левитана - улица Можайского (обратно: улица Можайского - улица Левитана - улица Тургенева - Бурашевское шоссе - улица Линейная - улица Королева - бульвар Гусева - улица Можайского) - Октябрьский проспект - Волоколамский проспект - проспект Победы - улица Орджоникидзе - площадь Гагарина - улица Индустриальная. Таким образом, при движении в сторону Мамулино автобусы будут доступны для пассажиров на Бурашевском шоссе.

№ 33к - будут следовать по схеме: Октябрьский проспект - улица Можайского - улица Левитана - улица Можайского - Бурашевское шоссе - улица Южная - улица Луговая - улица Тургенева - Бурашевское шоссе - улица Можайского - Октябрьский проспект - бульвар Цанова (обратно: улица Фадеева) - улица Орджоникидзе - проспект Победы - проезд Дарвина - улица Спартака - проспект Калинина - проспект Ленина - проспект 50 лет Октября - улица Громова. Маршрут останется доступным для жителей посёлка имени Крупской при движении в обоих направлениях.

Автобусы №№ 2, 205, 207 и 223 будут возить пассажиров по обычной схеме.