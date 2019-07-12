В администрации Твери рассказали, как объехать закрытый Крупский мост

12 Июль 21:58 2019-07-12T22:33:59+03:00

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Работы по ремонту Бурашевского путепровода, соединяющего Зелёный проезд с посёлком имени Крупской, начались 8 июля. И с первого дня город замер в ожидании закрытия моста. Точной даты строители пока не назвали.

Готовясь к тому, что на год областная столица может встать в пробках (ремонт планируют завершить в мае 2020-го), автомобилисты уже думают, как будут ездить на работу, и планируют маршруты.

Об объездных путях позаботились и в администрации Твери. Совместно с Госавтоинспекцией на время перекрытия Крупского моста разработана особая схема объезда.

Объезд под Южным мостом и "за линией"

Так, в посёлке имени Крупской движение по Бурашевскому шоссе будет перекрыто после пересечения с 1-м Транспортным проездом. Выезд из посёлка будет производиться по улице Линейной через микрорайон "Южный". Для проезда транспорта будет открыто движение в обоих направлениях по проезду под Волоколамским путепроводом (со стороны "Южного"), что позволит упростить проезд транзитного легкового транспорта, выезд на мост и на Октябрьский проспект.

Кроме того, жителям южной части города рекомендуется строить маршруты с учётом возможности проезда в другие районы не только по Волоколамскому путепроводу, но и через окружную дорогу, а также через "залинейный" транспортный коридор (улицы Лермонтова, Машинистов, бульвар Профсоюзов).

Через Цанова - к вокзалам

Целый ряд изменений схема предусматривает для участка на съезде с Волоколамского путепровода и прилегающих улиц. Во-первых, здесь будет отключен светофор. Во-вторых, повернуть налево в сторону улицы Коминтерна или на Университетский переулок будет невозможно – движение будет разрешено только прямо по Волоколамскому проспекту либо направо на бульвар Цанова.

Последний вариант следует выбрать тем, кому нужно проехать в сторону вокзалов – это будет возможно только в объезд через бульвар Цанова, Зелёный либо Средний проезд и улицу Коминтерна. При этом на пересечении с улицей Орджоникидзе бульвар Цанова будет иметь статус "главной дороги", а на Среднем проезде (вдоль оптовой базы) будет организовано одностороннее движение в сторону улицы Коминтерна и запрещена парковка – для обеспечения быстрого и беспрепятственного проезда транзитного транспорта.

По Коминтерна только прямо

По улице Коминтерна под Волоколамским путепроводом можно будет проехать только прямо – выезд на Волоколамский проспект (вдоль магазина "Автомир") будет запрещён для всех видов транспорта, кроме общественного. Также во избежание образования заторов будет запрещён левый поворот под мост с Волоколамского проспекта на улицу Коминтерна – ехать можно будет только направо, в сторону вокзалов.

Проезд к Волоколамскому проспекту и путепроводу будет производиться через участки улицы Александра Завидова и Университетского переулка. Здесь будет организовано одностороннее движение в сторону от автовокзала к Волоколамскому проспекту, кроме того, данным участкам будет присвоен статус "главной дороги". Въезд на Университетский переулок со стороны Волоколамского проспекта будет запрещён.

ИСТОЧНИК KP.RU