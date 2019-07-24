«Иволгу» в муниципальном транспорте Твери больше не купить

И всё-то с этой «Иволгой» проблемы. То оборудование, посредством которого происходит пополнение баланса на транспортной карте, виснет, то кондукторы открыто саботируют её обмен и продажу. И вот новая беда. Больше в городском транспорте Твери обменять «Иволгу» с нулевым балансом на карту с активными поездками нельзя. О чём уверенно сообщили мне водитель и билетный контролёр в троллейбусе № 2.

- Не выдают нам больше эти «Иволги» и не будут больше, всё. И в ларьках, кажется, тоже уже не пополняют! - таков был их ответ, который, признаться, меня немало опечалил.

Карта безналичной оплаты проезда «Иволга» удобна и полезна для тех горожан, кто вынужден много ездить на общественном транспорте, особенно с пересадками. Она даёт возможность сэкономить: во-первых, поездка по ней стоит на рубль дешевле, во-вторых, и это главное, можно сделать бесплатную пересадку на другой маршрут в течение 45 минут с момента оплаты первой поездки. Едешь на работу с пересадкой - платишь 20 рублей вместо 42. Плохо ли?

Денежный баланс карты пополнялся в газетных киосках, но гораздо удобнее была возможность обменять пустую карту на полную у кондуктора, заплатив 100 рублей (это пять активных поездок). Много говорилось и о вот-вот грядущей возможности пополнить карту онлайн, но на настоящий момент она так и не реализована.

Выходит - всё, отпела своё наша «Иволга»? С этим вопросом мы позвонили на горячую линию компании, занимающейся системой безналичной оплаты проезда в Твери, - «ТрансСвязьТелеком».

- Карта работает, ею по-прежнему можно оплачивать проезд, - успокоили на том конце провода. - Правда, пополнить её теперь можно только в киосках «Тверьсоюзпечати». А от обмена карт в транспорте отказались в «ПАТП».

В городском транспортном предприятии «ПАТП» информацию подтвердили.

- Мы действительно отказались от обмена карточек в городском транспорте, потому что не хотим нарушать законодательство, - сообщил «КП»-Тверь» исполняющий обязанности директора МУП «ПАТП-1» Андрей Толок. - Дело в том, что в силу вступил 54-й Федеральный закон о применении контрольно-кассовой техники. Он обязывает проводить такие операции через контрольно-кассовый аппарат. А установка этих аппаратов, сами понимаете, стоит больших денег. Поэтому тут уже дело за инвестором - компанией «ТрансСвязьТелеком» - и их согласием обеспечить транспорт контрольно-кассовой техникой.

В «ТрансСвязьТелеком» согласие дали. Правда, не на установку аппаратов, а на возобновление системы обмена карт в транспорте в случае, если там появится контрольно-кассовая техника.

- А обеспечить транспорт этой техникой - дело МУП «ПАТП-1», - резюмировали в компании «ТрансСвязьТелеком».

Конечно, радует, что птичка эта ещё попоёт. Но по всему видно, что возможность пополнить карту у тверских пассажиров осталась лишь одна. Это можно сделать там же, где вы покупаете «Комсомолку» - в киосках «Тверьсоюзпечати».

Адреса киосков «Тверьсоюзпечати»:

Соминка (г. Тверь, ул. Хрустальная);

Юность (г. Тверь, ул. П. Савельевой, 35/2);

Горбатка (г. Тверь, Петербургское ш., 76);

вагонный завод (г. Тверь, Петербургское ш., 54);

ул. Горького (г. Тверь, ул. Горького, 135);

ул. Скворцова-Степанова (г. Тверь, ул. Горького, 107);

площадь Мира (г. Тверь, ул. Горького, 53/4);

ул. З. Коноплянниковой (г. Тверь, ул. Горького, 2/18);

речной вокзал (г. Тверь, Комсомольский пр-т, 2/26);

магазин «Петушок» (г. Тверь, ул. Новоторжская);

ул. Склизкова (г. Тверь, пр-т Чайковского, 86);

ул. Новоторжская (г. Тверь, Тверской пр-т, 12);

ул. Московская (г. Тверь, Смоленский пер., 8/2);

ДК Полиграфкомбината (г. Тверь, пр-т Ленина, 8);

Пролетарка (г. Тверь, пр-т Калинина, 4);

пр-т Калинина (г. Тверь, пр-т Калинина, 13);

«Голубой экран» (г. Тверь, пр-т Победы, 26/24);

Спортивный пер. (г. Тверь, ул. Чайковского, 45);

автовокзал (г. Тверь, ул. Коминтерна,10, автовокзал (зал ожидания);

Зелёный проезд (г. Тверь, Зелёный пр-д, 41);

м-н Торговый центр (г. Тверь, ул. Орджоникидзе, 48);

площадь Терешковой (г. Тверь, пр-т Победы, 46/30);

пр-т Победы (г. Тверь, пр-т Победы, 22/15);

Волоколамский пр-т (г. Тверь, Волоколамский пр-т, 24/43);

ул. Можайского (г. Тверь, Октябрьский пр-т, 65);

ул. Левитана (г. Тверь, ул. Левитана, 81);

м/р-н «Чайка» (г. Тверь, пр-т Победы, 65);

ул. Трёхсвятская (г. Тверь, ул. Трёхсвятская, 6).

А В ЭТО ВРЕМЯ

То, что «Иволга» вдруг стала никому не нужной - закономерный итог варварской политики чиновников администрации Твери по организации общественного транспорта.

Ведь только они имеют всю полноту муниципальной власти, в том числе и над пассажирскими перевозками в Твери. А значит, по полной и отвечают за результаты своей работы.

Смотрите, как виртуозно они смогли развалить худо-бедно, но функционировавшую систему. За точку отсчёта возьмём прошлый, 2018 год. Читайте далее...