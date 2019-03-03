2019-03-03T15:20:45+03:00
Происшествия

Девять пострадавших: заказной микроавтобус столкнулся с легковым авто в Тверской области

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб
Виктория ТУШКОВА
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Столкновение микроавтобуса и автомобиля 3 марта 2019. Фото: УГИБДД России по Тверской области.Столкновение микроавтобуса и автомобиля 3 марта 2019. Фото: УГИБДД России по Тверской области.
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По предварительной информации от управления ГИБДД региона сегодня, 3 марта,около 12:40 на 15-м километре автодороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино в Кашинском районе произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля Ниссан Альмера.

Автобус выполнял так называемую заказную перевозку людей по маршруту Калязин-Кашин. Предположительно с управлением не справился водитель легкового авто: он вылетел на встречную полосу, так как не учёл дорожных и метеоусловий .

Медицинская помощь оказана девяти пострадавшим: водителю и двум пассажирам автомобиля Ниссан Альмера и шести пассажирам микроавтобуса - сообщает Госавтоинспекция. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Столкновение микроавтобуса и автомобиля 3 марта 2019. Фото: УГИБДД России по Тверской области.

Столкновение микроавтобуса и автомобиля 3 марта 2019. Фото: УГИБДД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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