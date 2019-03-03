В МЧС уточнили информацию по пострадавшим в ДТП с пассажирским автобусом в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:13 2019-03-03T17:31:30+03:00

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Сегодня, 3 марта,около 12:40 на 15-м километре автодороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино в Кашинском районе произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля Ниссан Альмера.

По предварительной информации речь шла о девяти пострадавших. В Главном управлении МЧС по Тверской области уточнили, что всего в двух транспортных средствах находились 11 человек: два водителя и девять пассажиров. По данным Центра медицины катастроф Тверской области в ДТП пострадали восемь человек. Им оказывается медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU