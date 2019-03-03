В МЧС уточнили информацию по пострадавшим в ДТП с пассажирским автобусом в Тверской области
По официальным данным пострадавших восемь
ДТП с микроавтобусом и легковой машиной 3 марта 2019. Фото: УГИБДД России по Тверской области.
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Сегодня, 3 марта,около 12:40 на 15-м километре автодороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино в Кашинском районе произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля Ниссан Альмера.
По предварительной информации речь шла о девяти пострадавших. В Главном управлении МЧС по Тверской области уточнили, что всего в двух транспортных средствах находились 11 человек: два водителя и девять пассажиров. По данным Центра медицины катастроф Тверской области в ДТП пострадали восемь человек. Им оказывается медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU