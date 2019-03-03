2019-03-03T17:31:30+03:00
Происшествия

В МЧС уточнили информацию по пострадавшим в ДТП с пассажирским автобусом в Тверской области

По официальным данным пострадавших восемь
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
ДТП с микроавтобусом и легковой машиной 3 марта 2019. Фото: УГИБДД России по Тверской области.ДТП с микроавтобусом и легковой машиной 3 марта 2019. Фото: УГИБДД России по Тверской области.
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 марта,около 12:40 на 15-м километре автодороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино в Кашинском районе произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля Ниссан Альмера.

По предварительной информации речь шла о девяти пострадавших. В Главном управлении МЧС по Тверской области уточнили, что всего в двух транспортных средствах находились 11 человек: два водителя и девять пассажиров. По данным Центра медицины катастроф Тверской области в ДТП пострадали восемь человек. Им оказывается медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В зоне пониженного давления подачи воды по официальным данным находятся два района Твери
Из-за коммунальной аварии нет воды в нескольких районах Твери
Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, спровоцировавшего ДТП с пассажирским автобусом в Тверской области
По информации правительства Тверской области пострадавших в ДТП с автобусом десять
Угонщика задержали полицейские в Твери
Девять пострадавших: пассажирский столкнулся с легковым авто в Тверской области
Посылку с запрещёнными веществами получил по почте житель Тверской области
В конкурсе экскурсий о Великой Отечественной приглашают принять участие музеи Тверской области
Праздник русского романса «Продлись, очарование» состоится в Твери
Купил блинок – коту помог: акция «Даёшь коту масленицу» пройдёт в Тверской области