Реально ли не допустить появления маршруток-убийц на дорогах

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-12T13:35:16+03:00

В маршрутке погибло 13 человек, а автобусе никто не погиб Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

«Комсомолка» разбиралась в причинах трагедии накануне девяти дней с момента гибели 13 человек под Тверью

Изменить размер текста: A A

О том, как в Твери частники устраивают регулярные междугородные пассажирские перевозки под видом заказных, «Комсомолка» писала уже не раз. Междугородные микроавтобусы, будем называть их привычным «маршрутки», стартуют от гостиницы «Турист», что напротив железнодорожного вокзала. И многие граждане отдают предпочтение именно частным перевозчикам, а не официальным государственным, которые базируются на автовокзале и проходят жёсткий контроль перед каждым рейсом.

Что поделать, есть спрос - есть предложение. И так бы этот бизнес и существовал спокойно, если бы 5 октября в лобовом столкновении под Тверью в маршрутке не погибли 13 человек, включая водителя микроавтобуса. Выжил только один юноша, который сидел в хвосте салона и был пристёгнут. Сейчас он в реанимации областной клинической больницы.

В тот же день следователи СУ СК арестовали директора предприятия Алексея Морозова, а затем суд отправил его под домашний арест. Следователи также изъяли в фирме всю необходимую документацию. Есть версия, что на предприятии грубо нарушался режим работы водителей. То есть на линию они выходили уставшими и не выспавшимися.

Что из себя представляет перевозчик

Любопытно, но несмотря на страшную катастрофу, в пассажирских перевозках ничего не изменилось. Люди по-прежнему в очередях за билетами на частные маршрутки, а микроавтобусы шмыгают туда-сюда с интенсивной скоростью.

Работает и компания «Трансавто», чья маршрутка и везла пассажиров в то трагическое утро.

«Комсомолка» изучила документацию фирмы (здесь и далее все данные взяты из открытых источников).

Уставный капитал, как и у большинства подобных компаний, - 10 000 рублей. Сумма доходов за прошлый год - 88 млн 376 тыс. рублей - неплохой показатель интенсивной работы, то есть перевозок нас с вами. Расходы на шесть с половиной миллионов меньше. Для сравнения: доход «Тверьавтотранса» за прошлый год - 107 млн 295 тыс. рублей. Получается, что объёмы перевозок у этих компаний близки. Только «Тверьавтотранс» один, а фирм, подобных «Трансавто», десятки. Да и расходы у них на 54 млн рублей превысили прибыль. То есть работают они в минус, в отличие от частников.

Работая по упрощённой системе налогообложения, «Трансавто» заплатило в 2017 году налогов в казну 937 тыс. 859 рублей.

Вы уж простите за постоянные сравнения, но государственный «Тверьавтотранс» заплатил налогов за тот же период 9 млн 823 тыс. 897 рублей - в 10 раз больше. Не ищите подвоха, это просто цифры, и всё абсолютно законно.

Учредитель успешной компании «Трансавто» один. Это Геннадий Гревцев.

Очереди за билетами никуда не делисьФото: Альберт БОЙКОВ

Скованные одной цепью

Пытаясь связаться с Геннадием Геннадьевичем, «КП»-Тверь» обнаружила, что он один из 80 учредителей Тверского отделения Общероссийского народного фронта, активисты которого ищут нарушения в работе чиновников, мониторят дороги на предмет ям и ведут другую общественную деятельность. «Здорово!» - подумали мы и позвонили в ОНФ, чтобы спросить, как можно оперативно связаться с Геннадием Гревцевым, а заодно и узнать позицию Тверского ОНФ относительно катастрофы с маршруткой.

Обычно щедрые на победные релизы, вскрывающие кровоточащие язвы областных проблем, общественники, словно закостенелые чиновники, внезапно потребовали официальный запрос в письменной форме.

Нам всё же удалось дозвониться до главы регионального исполкома Татьяны Ульяновой.

- Будет ли ОНФ проверять пригородные заказные перевозки и будет ли в проверках участвовать Геннадий Гревцев? - спросили мы.

- Никак не могу комментировать коммерческую деятельность Геннадия Гревцева, - отрезала глава исполкома. - У нас общественная организация, в которой люди состоят добровольно, мы не имеем права как-то освещать или проверять то, чем они заняты в свободное время.

И номером телефона учредителя «Трансавто» Татьяна Ульянова не поделилась. А спустя пару минут после разговора от пресс-секретаря ОНФ пришло сообщение: «Разговор с Ульяновой Т.В. комментарием ОНФ не является. Если есть вопросы, пишите на почту».

Жаль, ведь мнение ОНФ о крупнейшей в Тверской области автотранспортной катастрофе с человеческими жертвами было бы весьма авторитетным. Авторитетным ещё и потому, что в ОНФ кроме Гревцева состоят и другие крупные пассажирские перевозчики: Александр Рукавишников, Александр Алянин, Владимир Густав. Последний, кстати, является ещё и исполнительным директором Тверского автотранспортного союза, в котором сейчас 43 перевозчика! Жаль, очень жаль, что господа из ОНФ, скованные одной цепью общих интересов, не огласили консолидированное, а потому авторитетное мнение о причинах трагедии.

Говорил по мобильнику, чтобы не уснуть

Когда молчат авторитетные эксперты, приходится по крупинкам собирать информацию отовсюду.

Напомним, в день аварии на Старицком шоссе губернатор Игорь Руденя заявил, что аварию спровоцировал водитель-нелегал. И речь тут отнюдь не о нелегальной трудовой миграции. Дело в том, что маршрутчики, грамотно используя пробелы в законодательстве, ездили и ездят под вывесками «Заказной». Получается, что пассажиры, покупая билеты на такие маршруты, как бы сами заказывают поездку до определённого пункта, а не пользуются регулярным рейсом. Фактически же, все мы это понимаем, рейс регулярный.

В тот день, как мы уже писали, за рулём был житель Старицы Владимир Баранов. Работа не сахар: жёсткий график, не самые лучшие дороги, поездки и днём, и ночью...

Те, кто часто с ним ездил, уверяют, что мужчина иногда так уставал, что вынужден был во время управления маршруткой разговаривать по телефону, чтобы побороть сон.

Вряд ли Владимир Баранов был одним единственным усталым водителем за рулём маршруток.

Вот немного цифр. Межу Тверью и Ржевом 130 километров и примерное время в пути 1 час 45 минут. Это для легкового автомобиля и без пробок на дорогах. На сайте перевозчика примерное время в пути рейсовой маршрутки указано в районе 2 часов 35 минут - на пять минут быстрее, чем указывает государственный перевозчик «Тверьавтотранс». Правила позволяют маршруткам развивать на районных дорогах до 90 километров в час. При таком раскладе время реальное. Фактическое же время в пути знают пассажиры, которые уверяют, что маршрутки проезжают это расстояние за 1 час 40 минут. Вот так. И это при том, что маршрутчики ещё берут по дороге пассажиров...

Следователи возбудили два уголовных делаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

А дальше что?

Впрочем, теперь это вопрос следствия. Отныне оно выясняет, задремал ли в тот день за рулём Владимир Баранов, систематическое ли это нарушение режима работы водителей, а если систематическое, то как с ним бороться.

Хотя ответ очевиден. Только создание сильного государственного перевозчика, который сможет конкурировать с частниками, да жёсткий контроль за всеми перевозчиками, включая и государственных, позволит реально рассчитывать на безопасные и законные перевозки.

Думается, что такая работа - обязанность двух структур: Министерства транспорта Тверской области, министр Игорь Павлов, и Управления государственного автомобильно-дорожного надзора по Тверской области, руководитель Сергей Романов. Ведь только безволие контролирующих органов позволяет происходить тому, что мы сейчас наблюдаем и в междугородных, и в городских пассажирских перевозках.

А для начала было бы нелишним опубликовать на официальных сайтах этих структур хоть какую-то информацию о происшествии, в котором погибли 13 человек, тем более что 13 октября - 9 дней с момента трагедии...