77-летняя велопутешественница Юлия Михайлюк из Твери: Водители гудят-свистят, несколько раз задели меня

СЕГОДНЯ 16:56 2018-08-27T17:02:07+03:00

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Неуловимая Юлия Ивановна Михайлюк то в Норильске, а то вдруг уже в Хакасии, откуда присылает удивительное сообщение: «Ирочка, я в Абакане. Степь да степь кругом, путь далек лежал. В той степи я разбила руки и ноги от восхождений. Завтра еду в Минусинск, Шушенское, затем в Саяногорск на ГЭС».

Не прошло и недели после этого смс, как я вновь звоню тверской велосипедистке и не верю своим ушам.

- Как вы думаете, где я сейчас? - с хитрецой в голосе спрашивают меня на том конце провода. Признаться, я теряюсь. Зная легкость на подъем Юлии Ивановны, можно предположить все что угодно, но не то, что я слышу в итоге. - А я уже в Твери. Несколько дней, как приехала домой... (Всего путешествие продлилось три месяца - Ред.)

Оказывается, многочисленные трудности и даже испытания этого, 23-го по счету путешествия, не прошли просто так. Обратно 77-летняя спортсменка решила добираться поездом, чтобы не рисковать.

- В целом все было прекрасно, как всегда, - делится Юлия Михайлюк после того, как я пришла в себя. - Самое главное, что свою программу-максимум я выполнила. А это были два пункта: Норильск и Хакасия. Единственное, о чем я жалею, - что все так быстро кончилось. Ну, а то, что не поехала, как всегда, домой на велосипеде, так это у меня впервые. Этот год был как никогда сложный, и все из-за водителей: все гудят-свистят, несколько раз задели меня. Это было что-то невообразимое. Может быть, обратная дорогая была бы спокойнее, но я доверилась своему предчувствию. Как-то вдруг и сразу поняла: хочу домой. И вот приехала. Зато мужу сделала сюрприз: он от меня такого подарка в этом году не ожидал.

Свою миссию я выполнила - побывала в Норильске, а затем - в Хакасии. Фото: Ирина Яринская

Если говорить о самых ярких впечатлениях этого велопохода, то их, по мнению нашей землячки, было несколько. Во-первых, северяне, жители Норильска.

- Я представляла Норильск как что-то ужасное и в вечном дыму. Но или я железобетонная, или выхлопов в это время не было, но я ничего не почувствовала. Красивейший, современный, многоэтажный город, правда, практически без зелени и деревьев. Абсолютно всё как у нас, только больше ярких красок. А люди! Это действительно стало открытием - добрейшие, не увидишь грустного лица. Никто не стонет, не ноет, не жалуется ни на какие условия, хотя климат сложный - всегда в разговорах все вспоминают о том, что впереди зима.

Вообще сложилось впечатление, что это город сильных духом людей, слабые здесь не выдерживают, уезжают. Но прислушайтесь к цифрам: Норильск - это город в Заполярье, где постоянно проживает 178 тысяч человек. А это говорит о многом.

Вторым ярким впечатлением стала 210-метровая Саяно-Шушенская ГЭС, которая поразила своей мощью. Этот огромный комплекс наша землячка посетила в памятные дни. 17 августа здесь вспоминали трагедию, унесшую девять лет назад жизни 75 человек.

А третьим - горы.

- Я не ожидала, что вокруг Енисея такие горы. Я же горянка, а потому просто наслаждалась этой великой красотой... Кстати, угадайте, Ирина, чем я прямо сейчас занимаюсь? - вдруг неожиданным вопросом прерывает разговор моя собеседница.

- Наверное, отдыхаете, - отвечаю я и только потом чувствую подвох.

- Сижу за столом, обложившись картами. Думаю, куда поехать в следующий раз. Ну, а то, что я обещала завязать с путешествиями... Ну, мало ли что я сказала. Теперь вот передумала. Главное, чтобы здоровья хватило у меня, а планы всегда будут грандиозными.