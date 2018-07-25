25 Июль 22:24 2018-07-30T07:35:47+03:00

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Вопреки сложностям - дождям, штормовым ветрам и даже ураганам, самая пожилая велопутешественница России 77-летняя Юлия Михайлюк все-таки добралась до своей цели. Последние 100 км до Норильска стали для нее настоящим испытаниям. Все 70 км лил сумасшедший дождь. Холодный, безжалостно бьющий по лицу и плечам. Когда впереди показались маленькие домики все сомнения ехать дальше тут же отпали. Юлия Ивановна повернула к первому строению, и, о чудо, попала в администрацию Норильска. Небольшое поселение Кайеркан оказалось пригородом того самого города, куда Юлия Ивановна мечтала попасть вот уже несколько лет.

- Ирочка, сказать, что мне повезло, это ничего не сказать. Такую сильную и длительную стихию я пережила за все 23 года путешествий впервые. И когда все-таки добралась до места, то была в таком виде, что просто искала нору, где бы спрятаться, передохнуть и привести себя в порядок. И тут меня так встретили добрые девушки, что я диву далась. Я просто попросила переодеться. А они мне откуда-то достали горячий рассольник, чай с конфетами, а потом еще и задарили подарками. Теперь я в новой теплой одежде вплоть до перчаток. Вот ем сейчас супчик, рядом обогреватель, где сушатся мои вещи и мне так хорошо.... даже с жильем уже определились для меня. На все три дня выделили квартиру, где я буду жить одна. И даже дали машину, чтобы я могла передвигаться по Норильску... Все-таки, Ирина, Господь ведет меня. Таких хороших людей мне посылает и в жизни, и в дороге. Спасибо им большое!

Напомним, Норильск, был давшей мечтой Юлии Михайлюк. Полюбила она Крайний Север за людей и их отношение к жизни. "Несмотря на то, что живут они так далеко от материка, никто здесь никогда не жалуется. Все какие-то необыкновенно добрые и светлые", - делилась в разговоре с "Комсомолкой" 15 мая спортсменка перед отъездом в свое 23-е по счету велопутешествие.

В свое 23-е путешествие Юлия Михайлюк отправилась 15 маяФото: Ирина ТАРАСОВА

Ну, что ж, как она относится к людям, так и они к ней. От Енисейска до районного города Дудинка Юлия Михйлюк шла три дня на пароме "Чкалов". Когда поняла, что прибудет в Дудинку поздним вечером и будут сложности с ночлегом, попросилась у капитана остаться на судне. И тот не отказал. Ответил просто "Ваш вопрос будет решен". И так здесь везде.

"Может быть широта души зависит от природы, от необыкновенных видов, которые созерцают эти люди?" - спрашивает то ли себя саму, то ли меня Юлия Ивановна и продолжает. - Когда шла на пароме, поражалась, как же красиво. Енисей - могучая река, не случайно его называли батюшкой. А вне реки, то тундра, то песок. То солнце, то штормовой ветер. Все здесь такое неугомонное, свободолюбивое, суровое, но очень величественное.

Наслаждаться необыкновенными видами, ходить по музеям, общаться с журналистами, которые сразу расписали все её дни и просто отдыхать - именно этому и будут посвящены три дня в Норильске. После этого она двинется в обратный путь. 30 июля на пароме "Александр Матросов" (5 дней в пути - Ред.) она вернется в Енисейск, а оттуда двинется домой, но объездными маршрутами - Красноярск - Абакан (Хакасия) - Горно-Алтайск - Барнаул - Тверь.

Однако, планы планами, а как выйдет на деле, пока неясно. "Буду действовать по ситуации", - уточняет Юлия Михайлюк.

Добраться до Норильска - дело непростое, но это того стоило! Фото: Ирина Яринская

На отдых и экскурсии велоспортсменка выделила себе всего 3 дня. Фото: Ирина Яринская

Юлия Ивановна в своем городе-мечте. Фото: Ирина Яринская