В Твери состоялось первое заседание по делу ржевской ОПГ, которая грабила товарные поезда

В Тверской области начался судебный процесс над ржевской ОПГ Фото: Скрин из Видео ЦОС ФСБ РФ

В 10:30 утра 19 октября в Заволжском районном суде Твери начался один из самых масштабных процессов в истории Тверской области. На скамье подсудимых оказались сразу 37 человек - все участники масштабной преступной группировки, которая в течение нескольких лет грабила товарные поезда в Зубцовском районе.

Заседание проходило в актовом зале Калининского районного суда. Специально для этого помещение переоборудовали - установили скамьи и столы, оснастили техникой. Должны были присутствовать на заседании и журналисты, но из-за коронавируса суды Тверской области приостановили прием граждан. Поэтому на суде присутствовали только непосредственные участники процесса.

Напомним, ржевскую банду в 2017 году организовали трое жителей Ржева. Всего группировка насчитывала около 40 человек. В ее состав входили машинисты и помощники машинистов, три стрелка вневедомственной охраны на железнодорожном транспорте, водитель, слесарь ремонтно-подвижного состава, а также другие граждане, неработавшие на железной дороге.

Дерзкие грабители работали по четкой схеме: тормозили товарные поезда, вскрывали вагоны и выкидывали коробки с товарами на землю. Затем грузили товар в фуры и отправляли их на склады временного хранения во Ржеве для дальнейшей реализации.

Участники обвиняются в 13 эпизодах имущественных краж. Ущерб от их преступной деятельности составил 40 миллионов рублей.

Следствие по данному уголовному делу длилось два года, сколько продлится судебный процесс - неизвестно. Двое фигурантов – машинист локомотивного депо "Ржевское" Октябрьской железной дороги Артем Егоров и местный житель Иван Митьков пошли на сотрудничество со следствием, поэтому уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство.

Еще 25 подсудимых содержатся под стражей, в отношении остальных избраны более мягкие меры пресечения.