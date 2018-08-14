Дерзкая банда грабителей товарных поездов задержана в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:54 2018-08-14T14:42:54+03:00

Один из подозреваемых передвигался на четвереньках Фото: Скрин из Видео ЦОС ФСБ РФ

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Одномоментно в Зубцове и Ржеве силовики задержали членов объединённой преступной группы - ОПГ, участники которой обворовывали товарные поезда. Спецоперация проходила 7 и 8 августа, а участие в ней принимали сотрудники ФСБ, Следственного комитета, Росгвардии, полиции и даже МЧС.

Банда действовала дерзко, сродни той, что нагло грабила поезд в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» под предводительством персонажа Никиты Михалкова.

Если кроме шуток, то следствием собраны доказательства того, что банда похищала товары из вагонов на железнодорожной ветке в Зубцовском районе Тверской области с февраля по август 2018 года. Нарушители трижды останавливали железнодорожные составы, после чего выкидывали коробки с продукцией на землю. Затем грузили товар в грузовые автомобили и отправляли их на склады временного хранения во Ржеве. Ну а далее продукцию успешно реализовывали. В день задержания оперативники нашли у подозреваемых множество дорогих утюгов и пылесосов.

Известно, что подозреваемыми по делу проходят девять машинистов и помощников машинистов, три стрелка вневедомственной охраны на железнодорожном транспорте, водитель, слесарь ремонтно-подвижного состава и семь безработных граждан.

Сейчас все подозреваемые под стражей и будут так содержаться до 7 октября. Всего же в ходе спецоперации было проведено 40 обысков, во время которых удалось задержать 35 злоумышленников, из них 21 с поличным на месте преступления.

А уже 10 августа по решению Басманного суда Москвы 21 задержанного поместили под арест. Всем инкриминируют участие в преступном сообществе и кражи.

Избежать правосудия нарушителям закона вряд ли удастся, так как даже малая толика из обнародованных видеоматериалов показывает, как совершались преступления. На оперативных кадрах видно, как подозреваемые ловко выкидывают из поезда коробки, которые затем складывают в грузовик.

Следили за любителями чужого имущества и с воздуха. Для этих целей был задействован беспилотник, запись с которого станет еще одним доказательством вины подозреваемых.

Задержание членов ОПГ было молниеносным. Вот видно, как один из предполагаемых преступников вылезает из автомобиля на четвереньках, реагируя на команды сотрудника ФСБ.

Чуть позже на кадрах появляются и сотрудники СК, которые находят помещение, где члены ОПГ устроили схрон ворованной продукции. Товара оказалось так много, что он не вмещался в кадр полностью, и оператору приходилось периодически показывать панораму изъятого.