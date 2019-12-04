Двое участников железнодорожной банды предстали перед судом в Твери

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-04T15:04:13+03:00

В Твери судят участников ОПГ, которые грабили "товарняки" в Тверской области Фото: ЦОС ФСБ РФ (скрин видео)

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4 декабря, в Твери начался суд по делу ржевской ОПГ, которая в 2018 году промышляла грабежом товарных поездов на территории региона. Группировка действовала дерзко и слаженно.

Следствием собраны доказательства того, что участники банды похищали товары из вагонов на железнодорожной ветке в Зубцовском районе Тверской области с февраля по август 2018 года. Нарушители тормозили товарные поезда, вскрывали вагоны и выкидывали коробки с продукцией на землю. Затем грузили товар в фуры и отправляли их на склады временного хранения во Ржеве для дальнейшей реализации.

Сегодня перед судом предстали двое фигурантов уголовного дела – машинист локомотивного депо "Ржевское" Октябрьской железной дороги Артем Егоров и местный житель Иван Митьков. Мужчины входили в состав группировки, но пошли на сотрудничество со следствием, поэтому уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство.

По информации Следственного комитета РФ, всего в ОПГ было задействовано более 40 человек. Фигурантам предъявлено обвинение, 33 из них находятся под стражей. Пятеро обвиняемых дали признательные показания.

Известно, что подозреваемыми по делу проходят девять машинистов и помощников машинистов, три стрелка вневедомственной охраны на железнодорожном транспорте, водитель, слесарь ремонтно-подвижного состава и семь безработных граждан.

На оперативных кадрах, в том числе снятых с беспилотника, видно, как предполагаемые преступники совершают кражи, где и в каком количестве хранят товар, а также моменты непосредственного задержания банды.

Расследование по основному уголовному делу в отношении других обвиняемых продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/664256" frameborder="0"></iframe> Захват железнодорожной банды сотрудниками ФСБ в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU