Двое участников железнодорожной банды предстали перед судом в Твери
4 декабря, в Твери начался суд по делу ржевской ОПГ, которая в 2018 году промышляла грабежом товарных поездов на территории региона. Группировка действовала дерзко и слаженно.
Следствием собраны доказательства того, что участники банды похищали товары из вагонов на железнодорожной ветке в Зубцовском районе Тверской области с февраля по август 2018 года. Нарушители тормозили товарные поезда, вскрывали вагоны и выкидывали коробки с продукцией на землю. Затем грузили товар в фуры и отправляли их на склады временного хранения во Ржеве для дальнейшей реализации.
Сегодня перед судом предстали двое фигурантов уголовного дела – машинист локомотивного депо "Ржевское" Октябрьской железной дороги Артем Егоров и местный житель Иван Митьков. Мужчины входили в состав группировки, но пошли на сотрудничество со следствием, поэтому уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство.
По информации Следственного комитета РФ, всего в ОПГ было задействовано более 40 человек. Фигурантам предъявлено обвинение, 33 из них находятся под стражей. Пятеро обвиняемых дали признательные показания.
Известно, что подозреваемыми по делу проходят девять машинистов и помощников машинистов, три стрелка вневедомственной охраны на железнодорожном транспорте, водитель, слесарь ремонтно-подвижного состава и семь безработных граждан.
На оперативных кадрах, в том числе снятых с беспилотника, видно, как предполагаемые преступники совершают кражи, где и в каком количестве хранят товар, а также моменты непосредственного задержания банды.
Расследование по основному уголовному делу в отношении других обвиняемых продолжается.
Захват железнодорожной банды сотрудниками ФСБ в Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU