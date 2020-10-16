Банду ржевских грабителей товарных поездов будут судить в Твери

Банду задержали в августе 2018 года Фото: Скрин из Видео ЦОС ФСБ РФ

19 октября в Заволжском районном суде начнутся слушания по уголовному делу в отношении ржевской банды, которая грабила товарные поезда в Зубцовском районе. Обвиняемыми по делу проходят 37 человек, 25 подсудимых содержатся под стражей, в отношении остальных избраны более мягкие меры пресечения.

Следствием установлено, что участники банды похищали товары из вагонов на железнодорожной ветке в Зубцовском районе с 2017 по 2018 гг. Нарушители тормозили товарные поезда, вскрывали вагоны и выкидывали коробки с продукцией на землю. Затем грузили товар в фуры и отправляли их на склады временного хранения во Ржеве для дальнейшей реализации.

Участники обвиняются в 13 эпизодах имущественных краж. Общая сумма ущерба составила 40 млн рублей.

- В связи с большим количеством обвиняемых и других участников процесса, дело будет рассматриваться в актовом зале Калининского районного суда Тверской области, - сообщили в пресс-службе Заволжского районного суда.