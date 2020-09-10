Обелиск, школа, станция: Игорь Руденя провёл рабочий день во Ржеве

Приехав в Ржев, губернатор первыми делом направился к Обелиску героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Фото: ПТО.
10 сентября в Ржев с рабочим визитом приехал губернатор Игорь Руденя. Губернатор не отступил от своей традиции и начал с посещения места памяти воинов, сражавшихся с фашизмом за Родину.
Игорь Руденя возложил цветы к Обелиску героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Монумент был отреставрирован в ходе подготовки к 75-летию Победы.
Затем губернатор встретился с директорами и педагогами школ и детсадов города. Игорь Руденя наградил ряд преподавателей за труд на ниве просвещения.
Губернатор мс одним из награжденных педагогов. Фото: ПТО.
Много слов было сказано о мерах санитарной безопасности в школах и детсадах в связи с пандемией. Если кратко — в целом они выполняются.
Глава региона предложил учителям задать волнующие их вопросы. Однако они промолчали и ничего не спросили.
Ржевские педагоги на встрече с Игорем Руденей. Фото: ПТО
Одним из основных и самых проблемных объектов в программе визита губернатора стала Ржевская станция скорой помощи. Здание находится в плохом состоянии. Еще в прошлый визит весной губернатор поручил решить проблему.
Зданию станции скорой помощи срочно требуется ремонт.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Как доложил на месте Игорю Рудене и.о. министра здравоохранения региона Константин Седов: ремонт скоро начнется.
- До конца декабря здание скорой помощи в Ржеве будет отремонтировано, - заявил он позже журналистам.
Губернатор также осмотрел и территорию и здание детской поликлиники ЦРБ. По ходу указал на то, что надо ускорить работу по замене ограждений вокруг больницы.
- На следующей неделе от Минздрава должны быть представлены решения по ремонту, - отрезал губернатор.
Заехав в отремонтированный краеведческий музей, губернатор продолжил визит в средней школе №2.
В школьном музее. Фото: ПТО
Её осмотр главу региона удовлетворил. В первую очередь в плане соблюдения мер санитарной безопасности. Рециркуляторы - на месте, антисептики расставлены.
После посещения Игорь Руденя отметил, что школе требуется поддержка на ремонт кровли и части фасада, и она будет оказана. Также будет отремонтирован спортзал. В нем тренируется гордость школы — баскетбольный клуб «Олимпия». У него даже есть призы всероссийских соревнований.
- Видим, что местная власть прислушивается к пожеланиям жителей, видим, что Ржев преображается, приводятся в порядок общественные пространства. В свою очередь, область активизирует работу по развитию города, - резюмировал в конце поездки для журналистов губернатор.
Рядом со входом в школу установлен памятник святому Сергию Радонежскому, который помимо всего прочего считается покровителем школьников и студентов. Эта школа стала первой, где в Ржеве были введены уроки "Основы православной культуры".
Фото: Александр ЖМУЛИН
Обновленный корпус краеведческого музея, где находится знаменитая диорама Ржевской битвы
Фото: Александр ЖМУЛИН
Часть диорамы.
Фото: Александр ЖМУЛИН