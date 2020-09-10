Во время рабочего дня в Ржеве губернатор наградил лучших учителей

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проводит рабочий день в Ржеве. Фото: ПТО.

10 сентября в Ржеве губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудил с руководителями образовательных учреждений города и района работу в условиях пандемии коронавируса. Напомним, учебный год начался в традиционном режиме, но действуют особые требования: и ношение масок, и расписание уроков, и проверка температуры, и дезинфекция помещений.

Всего школы региона обеспечат более пятью тысячами бесконтактных термометров и свыше четырьмя тысячами рециркуляторов для обеззараживания воздуха.

– Хочу поблагодарить педагогов, которые в период ограничений занимались удалённым обучением. В этом учебном году мы закупили бесконтактные термометры, приняли решение приобрести максимальное количество очистителей воздуха, что обезопасить детей. Также выделяем дополнительные средства из областного бюджета на ремонты и модернизацию школ. Продолжаем программу по замене окон, санитарных комнат, кровель, – сообщил Игорь Руденя педагогам.

Также глава региона вручил награды лучшим из лучших учителей города и района. Губернатор Игорь Руденя поблагодарил специалистов за их нелёгкий и столь важный труд.

В Ржеве со следующего года введут систему дуального образования. При участии Тверского государственного университета молодые люди без отрыва от производства смогут получить высшее образование.