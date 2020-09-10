Во время рабочей поездки в Ржев губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил ЦРБ. Фото: ПТО.

10 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочего дня в Ржеве посетил Центральную районную больницу и станцию «скорой помощи». В предыдущие поездки он давал поручение по организации работы в учреждении. В этот раз глава региона оценил выполненную работы и сделал новые распоряжения.

Один из проектов, который подготовили – обновление ограждения ЦРБ. Уже на следующей неделе областное Министерство здравоохранения представит рабочие проекты.

Также около медучреждения обустроят парковку, благоустроят подъезды к зданию, приведут в порядок фасад и кровлю.

С 2019 по 2020 годы в больницу закупили новое оборудование. Напомним, она обслуживает несколько районов – Ржевский, Зубцовский, Оленинский, Старицкий

Директор Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ Андрей Белоцерковский считает актуальным для здравоохранения Ржева и Ржевского района не только обновление материально-технической базы, но и подготовку новых кадров.

– В настоящее время в Тверской области по инициативе Губернатора проходит существенная модернизация скорой медицинской помощи. Кроме укрепления материально – технической базы медицинских учреждений, следующий вопрос – кадровый. Должен меняться механизм целевого обучения будущих специалистов, и сейчас несколько проектов в этом направлении мы будем запускать, в том числе введение понятия «областное целевое обучение, – подчеркнул Андрей Белоцерковский в ходе рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

На станции «скорой помощи» готовятся к капитальному ремонту здания. Из областного бюджета на эту цель выделили более 25 миллионов рублей. Основной объём работ планируют закончить к концу 2020 года.