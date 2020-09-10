Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил отремонтированный краеведческий музей в Ржеве

Во время рабочей поездки в Ржев губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил краеведческий музей.

10 сентября во время рабочей поездки в Ржев губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил краеведческий музей, где недавно закончили ремонт. Выполнить ремонтные работы глава региона поручил в один из своих предыдущих визитов в город. На этот раз Игорь Руденя также дал несколько указаний.

В 2020 году отремонтировали фасад здании, где располагается диорама «Ржевская битва 1942 – 1943 годов». Также в двух здания выполнили косметический ремонт залов. Благоустроили прилегающую территорию.

Кроме того, частично изменили экспозицию, купили для работы плазменную панель. Всего в работы было вложено 8,5 миллионов рублей.

Отремонтировали два участка дороги, которая ведёт к двум корпусам учреждения культуры. Контракт заключили на 14 миллионов рублей, из которые 11,2 миллиона – деньги из областной казны, остальное – из местного бюджета.

– Сегодня музей вышел на совершенно другой уровень. Это, в том числе, благодаря тому, что за последний год в Ржеве произошли изменения. Туристы приезжают на Ржевский мемориал Советскому солдату, затем посещают город. То, что было сделано по обновлению, ремонту музея – это всё очень правильно. Необходимо далее двигаться в направлении развития, – отметил директор Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ Андрей Белоцерковский на рабочей встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился посмотреть ещё одно здание для расширения экспозиции краеведческого музея. Также в поручения вошла разработка аудиогидов для туристов, в том числе, на иностранных языках. В будущем также в музее должны будут установить камеры видеонаблюдения и другую современную технику.