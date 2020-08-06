В Тверской области в профилактике детского травматизма задействуют видеосъёмку с ДТП

За семь месяцев этого года произошло 92 ДТП с участием детей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Верхневолжье набирает обороты масштабная кампания по борьбе с детским травматизмом, в первую очередь на дорогах и водных объектах. Она стала откликом на страшную аварию в Калязинском районе, унесшую жизни троих подростков…

Напомним, что ребята 14-15 лет ехали на скутере в позднее, почти ночное время. Водитель легковушки «Опель» пошел на обгон другой машины по встречке и столкнулся со скутером. Оборвались три юные жизни. Возникает вопрос: куда смотрели родители этих ребят? Почему подростки вообще оказались на темной дороге в полночь, не имея, кстати, еще права ездить на скутере? По закону это разрешено с 16 лет.

Губернатор Игорь Руденя резко отреагировал на трагическое ДТП. По его инициативе тут же, что называется, по горячим, а в данном случае кровавым следам и была развернута областная кампания.

- Дети, проживающие на территории тверского региона, – это наши дети, все без исключения. Это будущее нашей страны. Нам необходимо активизировать работу по предупреждению детского травматизма, выработать меры, которые положительно повлияли на ситуацию, незамедлительно приступить к их реализации. Работа должна весть по трём основным направлениям. Первое - это предупреждение дорожного травматизма, второе – происшествий на воде, третье - бытового травматизма, когда дети, опираясь на москитные сетки, выпадают из окон. Все эти случаи в регионе должны быть минимизированы, – поставил задачи Игорь Руденя перед представителями всех органов власти Верхневолжья.

В населенных пунктах региона начали устанавливать баннеры с лозунгами: «Не оставляйте детей без присмотра! Безопасность детей – забота взрослых!»

К кампании подключили множество ведомств, все муниципальные администрации.

В регионе началась акция "Внимание - дети!". Фото: ПТО

На ТВ и радио запустили ролики по профилактике травматизма. На улицах городов и поселков началась акция «Внимание дети!». В детских садах - собрания с родителями. Главы муниципалитетов и сельских поселений информируют жителей и т. д.

«КП-Тверь», реагируя на ситуацию обратилась за комментарием к врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Андрею Григорьеву. Он отметил, что до конца июля ситуация с детским травматизмом на дорогакх складывалась лучше, чем в прошлом году:

- ДТП с участием детей было на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы зафиксировали 92 аварии, в которых пострадали 103 ребенка. Но вместе этим страшным ДТП погибло 4 подростка — в два раза больше, чем в прошлом году.

Андрей Григорьев отметил важность кампании в том, что усиление профилактике пойдет, образно говоря, по всем фронтам.

- Тверское управление ГИБДД в течение всего учебного года да и на каникулах в детских лагерях, кроме этого сезона из-за ограничений в связи с коронавирусом, проводит разъяснительные профилактические акции среди детей и родителей, также мы организуем контрольные мероприятия на дорогах, такие как «Детское кресло», «Пешеход» и т.д. Теперь профилактическая работа при участии других служб и ведомствам, а также СМИ будет усилена.

По словам Андрея Григорьева, одной из новых мер станет то, что ГИБДД предоставит для массового показа в СМИ, в соцсетях свои видеоматериалы с мест аварий в регионе. Это должно стать да суровым неприглядным, но наглядным уроком для людей, прежде всего именно для взрослых, ответственных за детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина в комментарии «КП-Тверь» также отметила, что в первую очередь для снижения детского травматизма необходимо работать со взрослыми - родителями:

- Используя разные способы коммуникации - СМИ, соцсети, что-то еще - донести до родителей то, что даже небольшое невнимание, недосмотр за детьми может привести к непоправимым трагическим последствиям, к безмерному горю. Главное - это бдительность родителей, родственников детей. И разъяснительная работа - это самое эффективное средство.