Стали известны подробности гибели подростков-скутеристов в ДТП в Тверской области

29 Июль 2020 2020-07-29T13:27:54+03:00

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Стали известны обстоятельства ДТП с подростками-скутеристами в Калязинском районе. Авария произошла около полуночи на 135 километре дороги Р-104. Водитель легковушки «Опель» совершал обгон по встречке и столкнулся со скутером. На двухколёсном транспорте ехали три подростка: одному было 15 лет, двум другим - 14. Все трое погибли.

Полицейские установили, что легковая машина принадлежит сотруднику службы охраны Московского метро. Он ездит на ней в нерабочее время. Он был трезв, что подтвердило освидетельствование в Калязинской ЦРБ.

Сейчас место происшествия осматривают следователи первого отдела СУ СК РФ по Тверской области. Выясняют все обстоятельства аварии, назначают экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU