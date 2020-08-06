Акция «Внимание – дети!» стартовала на дорогах Тверской области

Вместе с сотрудниками ГИБДД в акции участвуют волонтеры. Фото: ПТО

Акция «Внимание – дети!» будет проходить в регионе с 6 по 12 августа. Об этом сообщает областное правительство.

Это одно из мероприятий региональной кампании по предупреждению детского травматизма. Её запуск с 1 августа инициировал губернатор Игорь Руденя после ДТП с гибелью троих подростков.

Правительством региона разработан план мероприятий. В работу включены профильные ведомства, главы муниципалитетов, СМИ, предприятия региона, общественный транспорт, учреждения здравоохранения и социальной защиты.

- Необходимо активизировать работу по предупреждению детского травматизма. Эта тема особенно важна для нас: это вопрос демографии, сохранения жизни наших граждан. Работа должна весть по трем основным направлениям. Первое – предупреждение дорожного травматизма, второе – происшествий на воде, третье – бытового травматизма, - отметил Игорь Руденя.

В рамка акции «Внимание – дети!» сотрудники ГИБДД будут останавливать автомобили и проводить профилактические беседы с водителями о соблюдении правил дорожного движения. Вместе с инспекторами действуют волонтеры. Они раздают памятки о профилактике детского травматизма на дорогах.