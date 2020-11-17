Коронавирус в Твери, последние новости на 17 ноября 2020: учителя и монахи болеют коронавирусом, театры отменяют гастроли

Одна из районных школ перешла на дистанционное обучение
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Последние новости о коронавирусе в Твери на 16 ноября 2020 таковы:
выявлено 12387 случаев заражения COVID-19 (+188 инфицированных за последние сутки);
4791 (+77) человек изолированы;
353 (+2) умерли;
7243 (+109) выздоровели.
Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:
Тверь 4039
Конаковский район 858
Ржев 831
Кимры 741
Торжок 583
Калининский район 579
Вышневолоцкий городской округ 518
Лихославльский район 360
Торопецкий район 341
Графика: Яндекс
16 ноября стало известно, что два образовательных учреждения перешли на дистанционное обучение. Это школа №7 в Ржеве, где неделей ранее скончалась учитель русского языка и литературы. Сейчас в образовательном учреждении несколько учителей болеют коронавирусом.
Также на дистант перешел один из факультетов Тверского госуниверситета. Какой именно, не уточняется. Известно лишь, что там болеет методист.
С понедельника закрыта для посещения паломников и туристов Нилова Пустынь - мужской монастырь в Осташкове. По словам иеромонаха Иоанна, карантин продлится две недели - до 28 ноября. Несколько монахов болеют коронавирусом, но в легкой форме. Не исключено, что карантин продлевать не будут.
А в Тверском ТЮЗе из-за коронавируса отменили "Большие гастроли" театра из Орла. В Орловской области действует запрет на выезд творческих коллективов.
Обменные гастроли были намечены в рамках Всероссийской программы "Большие гастроли". Соответственно, Тверской ТЮЗ не сможет выступить в городе Орел. Билеты подлежат возврату.
Графика: ПТО