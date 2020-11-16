В Тверском ТЮЗе отменили «Большие гастроли» театра из Орла

В Тверской ТЮЗе отменили гастроли Орловского театра для детей и молодёжи «Свободное пространство». Фото: группа в соцсетях Тверского ТЮЗа – ВК/tuz_tver.

Ограничения действуют в связи с распространением коронавируса. Соответствующее распоряжение сделали власти Орловского региона 9 ноября. До этого в афише Тверского театра юного зрителя стояло выступление Орловского государственного театра для детей и молодёжи «Свободное пространство».

– Приносим свои извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за понимание! – написано в посте в социальных сетях учреждения культуры.

Обменные гастроли были намечены в рамках Всероссийской программы «Большие гастроли». Соответственно, Тверской ТЮЗ не сможет выступить в городе Орел.

Все билеты на отмененные спектакли тверичане могут вернуть в кассе театра. Справки возможно получить по телефону (4822) 34-97-03.

О том, как вернуть деньги за электронные билеты, необходимо смотреть на сайте ТЮЗа.