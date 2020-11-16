В Тверском госуниверситете на дистанционку переведен только один факультет

Людмила Скаковская сообщила, сколько случаев заражения коронавирусом подтверждено в вузе на сегодня. Фото: vk.com/university_tvgu

В последние несколько дней Тверской государственный университет дал парочку достаточно резонансных инфоповодов. Во-первых, там состоялись выборы ректора. Во-вторых, студенты в неофициальном паблике вуза стали активно обсуждать переход университета на дистанционку.

«КП»-Тверь» дозвонилась до новоизбранного ректора ТВГУ Людмилы Скаковской, поздравила ее и задала несколько вопросов.

Перво-наперво Людмила Николаевна прояснила ситуацию с переводом факультетов на дистанционное обучение.

- Подчеркну, что все факультеты на дистанционное обучение переводить мы не собираемся, у нас же нет повального заражения, - расставила точки на i ректор. - Университет у нас большой: только одних студентов 8602 человека, 352 гимназиста. Факультеты находятся в разных локациях, в разных корпусах. Университет сейчас работает в смешанном формате. Если один человек заболевает в одном каком-то корпусе, зачем весь факультет-то закрывать? У нас на сегодняшний день подтверждено семь случаев заражения коронавирусом. Заболевшие, естественно, изолированы. А группа, где кто-то из них учится, переведена на дистанционное обучение.

- То есть факультетов, которые целиком переведены на дистанционку, в вузе нет?

- На дистанционное обучение переведен только один факультет, - сообщила Людмила Скаковская. - Там заболел методист. Это человек, который общается со всеми сотрудниками, со всеми студентами. Но говорить, что это за факультет, мне бы не хотелось.

В ТвГУ, по словам ректора, ситуация относительно спокойная, массовых случаев заражения нет. Фото: ПТО

Ещё мы спросили у Людмилы Николаевны, что изменилось в ее работе после того, как она стала ректором без приставки и.о.

- Вы знаете, я не собираюсь совершать каких-то революций, - ответила она. - Университет спокойно и стабильно движется своим эволюционным путем, как и двигался до этого 150 лет. Самое главное сейчас сберечь людей, сберечь их здоровье. Но параллельно университет живет своей бурной жизнью.

- Какие планы, задумки у вас уже есть по вузу?

- Конечно, и некоторые уже реализуются, - сказала Людмила Скаковская. - У нас сейчас идут ремонты. На биологическом факультете ремонтируются сразу восемь аудиторий, в центральном корпусе - три большие аудитории. Также идет ремонт лаборатории физико-технического факультета. Кроме того, у нас есть планы по реализации новых образовательных программ. Мы в этом году впервые открываем набор на направление «робототехника», также открыли уже специальность «экономическая безопасность». Планируем открыть большое количество дополнительных образовательных направлений и очень хотим, чтобы каждый наш студент мог получить не только диплом, но и документ или сертификат по какой-то другой дополнительной программе, которая ему интересна.

- В ТвГУ есть практика сотрудничества с иностранными вузами и обмен студентами. Как на это повлияла пандемия?

- Да, мы сотрудничаем с более чем 30 зарубежными вузами, плюс у нас учится немало иностранцев. Сейчас из-за пандемии, конечно, усложнилась ситуация. Приходится заниматься с ними дистанционно, что не всегда удобно. Но мы верим, что ситуация изменится к лучшему.