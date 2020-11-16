Школа в Тверской области, где умерла учитель русского языка и литературы, перешла на дистанционку

Школу в Ржеве перевели на дистанционное обучение Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школа №7 в Ржеве Тверской области сменила формат обучения. Из-за коронавируса детей и педагогов до 28 ноября отправили на дистанционку. Об этом сообщает местный портал "Вместе" Ржев в соцсети.

Сообщество также пишет, что в школе коронавирус выявлен у нескольких учителей, поэтому в целях безопасности образовательный процесс будет удаленным.

Напомним, что неделей ранее умерла учитель русского языка и литературы школы №7 Ржева Евгения Владимировна Ильчук. Ей было 48 лет.