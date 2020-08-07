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Венециановке в Твери нашли временное жильё

Директор Тверского художественного колледжа Наталья Сиротина прокомментировала переезд учебного заведения
Степан КаменевСтепанКаменев
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Директор училища Наталья Сиротина прокомментировала переезд училища.

Директор училища Наталья Сиротина прокомментировала переезд училища.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В исторических зданиях на набережной Афанасия Никитина, 46 обучают студентов-художников вот уже 46 лет. Здания требуют ремонта и признаны аварийными. Ремонт вот-вот стартует. Длиться будет пять лет.

Естественно, встал вопрос: где на время ремонта будет базироваться Венециановка? Сейчас её коллектив: учащиеся и преподаватели, насчитывает около 300 человек.

Педагоги и учащиеся заволновались в соцсетях. Прошел слух: училище раскидают по разным зданиям в городе. Сможет ли сохраниться уникальное учебное заведение? Знают ли власти о проблемах училища?

Губернатор Игорь Руденя, оказалось, в курсе ситуации. Накануне в эфире на телеканале «Россия 24» он ответил на вопрос о судьбе художественного училища.

Подтвердил: студентам-художникам и преподавателям все-таки придется переместиться в новое здание. Заметил: для переезда нужно подобрать оптимальное здание, чтобы оно было комфортным для педагогов и их учеников.

Днём 7 августа директор Венециановки Наталья Сиротина прокомментировала ситуацию журналистам и обрадовала: найдено здание. Принято решение временно переехать в помещение по адресу: Артиллерийский переулок, 16.

– Будем приспосабливать для своих нужд помещения на Артиллерийском, – поделилась Наталья Сиротина.

Наталья Сиротина сама когда-то закончила тогда ещё художественное училище им. А.Г. Венецианова. Она рассказала журналистами, что в исторических зданиях на набережной Афанасия Никитина были созданы все условия для занятий изобразительным искусством. Впрочем, если в перспективе училище переедет в другое, подходящее по стандартам здание, то «никто не будет против».

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