Тверской колледж имени Венецианова переселят в новое здание

Одно из старых зданий родных колледжа где десятилетиями росли художники. Фото: скриншот/venezianova.com

Губернатор Игорь Руденя в эфире на телеканале «Россия 24» Тверь ответил на вопрос о судьбе художественного колледжа имени Венецианова в столице Ве6рхневолжья.

Глава региона подтвердил, что студентам-художникам и преподавателям все-таки придется переместиться в новое здание. Старые и родные им подлежат масштабному ремонту.

При этом Игорь Руденя отметил: для переезда нужно подобрать оптимальное здание. По словам губернатора, важно, чтобы оно было комфортным для педагогов и их учеников.

Напомним, что оба здания колледжа имени Венецианова признаны аварийными. Что сними будет после ремонта пока не очень ясно. Но губернатор сказал, что там вполне возможно разместят художественные галереи с возможностью писать этюды для художников-студентов.